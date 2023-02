Az FTC elleni, őszről pótolt bajnoki találkozóval és a múlt heti Békéscsaba elleni Magyar Kupa-találkozóval négy mérkőzésen jutott túl az idei évben a ZTE FC labdarúgócsapata. A mérleg: két vereség, egy döntetlen (a bajnokságban) és egy győzelem (a kupában). A négy találkozón három lőtt - egy jutott a bajnokságban, kettő az MK-ban - és hat kapott gól - mind az NB I-ben - a mérleg. Ezek a számok, melyek mögött mindig ott van maga a játék.

Nos, Ricardo Moniz is erről beszélt a vasárnapi találkozó után. Arról, hogy a játék ezeken a találkozókon többet mutatott, mint amit az eredmények takarnak. Amiben igaza is van a holland szakvezetőnek, hiszen az FTC elleni 2-1-es vereség az, amin talán az eddigi négy tavaszi mérkőzésen a legjobban „nézett ki” a ZTE FC, s tegyük hozzá, hogy mezőny kiemelkedő csapata, a Ferencváros volt az ellenfél. A debreceni 3-0-s vereség is úgy jött össze, hogy a kiállításig a ZTE tulajdonképpen - a kapott gól ellenére - jobban játszott ellenfelénél, de tíz emberre fogyatkozva ott már a DVSC dominált. A Mezőkövesd elleni 0-0-ban maga a számszerű eredmény a legbeszédesebb, itt látszott, hogy pillanatnyilag a góllövéssel vannak a legnagyobb gondjai a zalaiaknak. Hiába játszott fölényben, nem tudott betalálni, és a hétközi békéscsabai kupameccsen is a hajrában jöttek a gólok, addig nem sok helyzetet alakított ki a kék-fehér gárda.

A vasárnapi, Puskás FC elleni találkozó megint ikszes szagú volt, a különbséget egy gól adta, amit a házigazda „gyötört be” végül a 82. percben. Szó szerint, ugyanis Hornyák Zsolt, a Puskás FC vezetőedzője is elismerte, hogy nem volt egy szép mérkőzés szerinte sem, de úgy fogalmazott: melyik a jobb, jól játszani és kikapni, vagy rosszul futballozni és egy kis góllal nyerni? Aligha lehet vele ebben a kérdésben vitatkozni. És Ricardo Monizzal sem, aki úgy érezte, egy pontot elhozhattak volna Felcsútról. Csakhogy... A ZTE FC-nél hiányzott az a bizonyos pici gól. Az egerszegiek szakvezetője továbbra is hisz abban a munkában, amit végeznek, vagyis „belülről” igyekeznek kinevelni azt, azokat a labdarúgókat, akik majd szállítják a találatokat. Merthogy az eredményességhez gólok kellenek. Azt ne feledjük, hogy ugyanez a keret - mármint, ami a ZTE FC-nél rendelkezésre áll - az ősszel is adott volt és láthattuk, hogy képes a gólszerzésre. Üde színfoltot jelentett a ZTE játéka az élvonalban, s ugyanezek a labdarúgók bármikor „élesedhetnek” ismét. Most - ezt látjuk - kicsit tompább minden. Azt nem tudjuk, hogy ebben a két napban változik-e még a keret, hiszen bármi megtörténhet az átigazolási piacon. (Lásd Májer Milán távozása a Kecskeméthez, vagy éppen a két újpesti, Csongvai Áron és Katona Mátyás beharangozott fehérvári érkezése.)

A ZTE FC-nél sok fiatalt foglalkoztatnak, ami jó, például Csóka Dánielt, aki a mérkőzés után a kameráknak nyilatkozva ismerte el, hogy van miben előbbre lépniük.

– A küzdelem dominált, benne volt a mérkőzésben az egy pont, de akár az is, hogy mind a hármat elvigyük. A végén ment el a meccs ugyanúgy, mint a Ferencváros elleni. Most nem vagyunk jó passzban, a kupát kivéve nem nyertünk meccset tavasszal. Ebből kell felállnunk, két hazai mérkőzés jön, azokat kell megnyerni – mondta Csóka Dániel.

A két hazai meccs pedig a vasárnapi Vasas elleni és majd a rá egy hétre szombaton következő Fehérvár FC elleni lesz. A feladat tehát adott.