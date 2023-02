Igencsak érdekes volt a hazai élvonal legutóbbi fordulója – nem mondhatni, hogy potyogtak volna a gólok. Az FTC–Újpest találkozót leszámítva, a másik öt mérkőzésen összesen hat találat született, és valamennyi meccs döntetlennel ért véget. Nem lógott ki a sorból a vasárnap délutáni ZTE FC – Mezőköved összecsapás sem, amelyen – mint tudjuk – egyetlen gól sem esett.

A hazai 0-0 a ZTE FC szempontjából nem jó eredmény, de a vasárnapi meccsben – a mutatott játék alapján – nem volt több. Persze lehetett volna, ám ehhez hatékonyabb támadójátékra lett volna szükség az amúgy nagy mezőnyfölényben futballozó zalaiak részéről. Ricardo Moniz, a kék-fehérek szakvezetője is a kreativitás hiányában látta a legfőbb okát, hogy elmaradt a remélt hazai siker.

– A második félidőben már csak egy csapat volt a pályán, de az ellenfél beállt védekezni, és nem adott lehetőséget – állapította meg a ZTE FC holland szakvezetője. – Az elkezdett munkát viszont folytatni akarjuk, úgyhogy erre a mai döntetlenre is úgy tekintek, hogy a pohár félig tele van. Fejlődik a csapat, de dolgozni kell, hogy a nyomásból helyzetekbe hozzuk a támadókat. Ezen az úton akarunk menni tovább, hogy kineveljünk játékosokat. Csóka már stabilitást ad hátul a csapatnak, Safronov fél évet várt arra, hogy bekerüljön a csapatba, de már itt van. Zavaró, hogy ma csak egy pontot szereztünk, jobb lett volna a három…

Ez így van, viszont a ZTE FC-re a héten két komoly feladat vár. Szerdán a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Békéscsaba vendége lesz a csapat, vasárnap pedig a Puskás FC otthonába látogat. Ricardo Monizt a Mezőkövesd elleni meccs után már a kupatalálkozóról is kérdeztük. És a szakember meglehetősen egyértelműen fogalmazott.

– Nem lesz könnyű mérkőzés a szerdai, hiszen hétórás út áll majd mögöttünk – mondta. – Ugyanígy történt legutóbb is, amikor a Kazincbarcika vendégei voltunk, tehát most sem számítok könnyű összecsapásra. Nagy lesz a nyomás rajtunk, hiszen nyerni kell, az ellenfélnek pedig nem lesz vesztenivalója. A Békéscsaba elleni meccsre úgy tekintünk, mintha döntőt játszanánk, és szó sincs arról, hogy a B csapat lépne pályára, a legjobbakat küldjük harcba!

A kupatalálkozó 13 órakor kezdődik Békéscsabán.