ZTE FC - MOL Fehérvár FC 2-1 (1-1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2107 néző. Jv.: Farkas Á. (Szécsényi, Szalai).

ZTE FC: Demjén - Huszti (Lesjak, 75.), Csóka, Mocsi, Gergényi - Tajti, Sankovic - Szendrei, Meshack (Mim, 72.) - Németh D. (Ikoba, 72.), Szalay. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Fehérvár FC: Kovács D. - Nego, Csongvai, Larsen, Heister - Flores, Pető (Szabó L., 56.) - Katona, Houri (Christensen, 63.), Schön - Kodro. Vezetőedző: Huszti Szabolcs.

Gólszerzők: Csóka (32.), Szalay (55.), illetve Katona (4.),

Sárga lap: Huszti (35.), Gerényi (39.), Ikoba (76.), illetve Katona (41.), Larsen (83.), Schön (85.).

Hatalmas veszteség érte hétfőn a ZTE családját, ugyanis életének 48. esztendejében tragikus hirtelenséggel elhunyt a klub egykori játékosa, a szurkolók egyik kedvence, majd később a ZTE FC edzője. A kék-fehérek szurkolói méltó módon kívántak tisztelegni Lendvai Miklós emléke előtt, így a találkozót megelőzően emlékvonulást tartottak a ZTE Arénáig. A körülbelül háromszáz fős tömeg egy rövid időre megállt a ZTE Aréna bejárata előtt is., majd bent a stadionban is folytatódott a megemlékezés. "Mindörökké itt. Lendvai Miki!" feliratú drapériát feszítettek ki az ultrák szektora elé.

Fotós: Pezzetta Umberto

A találkozó természetesen gyászszünettel kezdődött Lendvai Miklós emlékére, és ugyanígy, a héten elhunyt Farkas Imre tiszteletére is. A ZTE FC korábbi támogatója, a Zalahús Zrt. vezérigazgatójának elévülhetetlen érdemei voltak a ZTE 2002-es bajnoki címében. Farkas Imre 89. évet élt.

Két, győzelemre éhes csapat várta a szombati összecsapást, hiszen a tavasz során eddig sem a ZTE, sem pedig a Fehérvár FC nem nyert még bajnoki találkozót. Egerszegi oldalon ezúttal a két tehetséges támadó, Szalay Szabolcs és Németh Dániel kezdett ettől remélve, hogy véget ér a ZTE FC gólínsége, hiszen a tavaszi egyetlen ZTE-találat még a január 24-én rendezett TFC elleni találkozón született meg. Azóta bajnoki mérkőzésen képtelen volt betalálni az egyerszegi csapat. Nem megy tavasszal a fehérváriaknak sem, mindenesetre Egerszegen gyorsan megszerezte a vezetést. A 4. percben Schön lépett ki a bal oldalon, egy csellel - ez tényleg szép volt - még megtolta a labdát, középre emelésére pedig érkezett Katona, aki hat méterről úgy fejelt a kapuba, hogy a labda a felső lécről pattant a gólvonal mögé, 0-1. A korai gól semmit nem változtatott a két csapat alapelképzelésén, nagy hangsúlyt fektettek a támadásépítésekre. A ZTE addigi legnagyobb helyzetére a 21. percig kellett várni, amikor Sankovic ugratta ki szépen Németh Dánielt, aki kissé jobbról laposan jól is lőtt, de Kovács kapus lábbal nagyon mentett.

Ettől függetlenül túl gyakran egyik oldalon sem záporoztak a kapura tartó lövések. A 29. percben aztán Tajti vette célba a bal felső sarkot, Kovács ezt már bravúrral tolta szögletre. Talán ezekből a próbálkozásokból kellett volna több, s mintha érezték volna ezt a zalai futballisták is. A 32. percben Szalay szerzett vissza egy labdát, jobbról középre adott, a kaputól 10 méterre Csóka Dániel felugorva szépen fejelt a kapu bal oldalába, 1-1. A ZTE érezte, hogy ütnie kell a vasat, hiszen játékosai mentek előre, hátha újra hibára tudják kényszeríteni az ellenfelet. nagyon viszont nem nyílhatott ki a zalai alakulat. Noha voltak hiányzói a fehérváriaknak (Fiola, Serafimov, Dárdai) , azért kellően erős és rutinos csapat volt a pályán, amely kulturáltan futballozott és ebben bármikor benne lehetett a gól is. Azonban a félidő utolsó perceiben inkább a zalaiaknak voltak kecsegtetőbb helyzetei, de ezekből nem született újabb gól.

Fotós: Pezzetta Umberto

Változatlan összeállításban folytatták a találkozót a csapatok és csaknem jött a második hazai találat, de rögtön a kezdés utáén kétszer is kivágódott a labda a fehérvári kapu előtt. A ZTE már magasan letámadta az ellenfelet, s ezekből indított is akciókat. Az 55. percben aztán szabadrúgáshoz jutott a ZTE (Tajti harcolta ki), Szalay pedig 17 méterről jobbal nagyszerűen lőtte ki a kapu bal oldalát, 2-1. Az, hogy megérdemelte ezt a találatot úgy Szalay, mint a ZTE, ez nem volt kérdéses, a közönség pedig kezdett tűzbe jönni. Látszólag a Fehérvár nem tudott mit kezdeni a zalaiak játékával, viszont az is igaz volt, hogy kellene még egy találat a zalaiaknak ahhoz, hogy a hajrában ne érhesse őket kellemetlen meglepetés. A Fehérvárról érkezett szurkolók markáns véleményt formáltak meg csapatukról, hogy aztán a 68. percben Schön csaknem egyenlítsen, de labdája Demjén mellett a kaput is elkerülte. Mindenesetre nagy helyzet maradt ki. Kettős cserével frissített Ricardo Moniz, a ZTE szakvezetője, de rögtön ezután kényszerű csere következett, amikor Huszti megsérült. Érett a ZTE FC idei első bajnoki győzelme és meg is szerezte, méghozzá megérdemelten.

Kedden újabb fontos csata következik, amikor a ZTE FC a Magyar Kupában a Mezőkövesd vendége lesz a négy közé jutásért.