A két csapat a tabella alsó régiójában tanyázik: a Teskánd egyetlen pontra van a már biztos kieséssel fenyegető 17. helytől, a ZTE II. pedig egy hellyel és 4 ponttal előzi meg vasárnapi vendégét. Mindkét csapatnak nagy szüksége van tehát a pontokra, ezért borítékolható, hogy erre a szűk két órára vége lesz közöttük a barátságnak.

– Nem vitás, nagyon fontos lesz ez az összecsapás – fogalmazott Koller Zoltán, a ZTE II. mestere. – Tudjuk, hogy a Teskánd szervezett csapat, ismerjük a játékosait is, elvégre közülük többen nemrég még az én kezem alatt dolgoztak. Nagy küzdelemre számítok, hiszen a bennmaradás érdekében egyik csapat sem hagyhat veszni lehetőségeket.

A Teskánd edzője, Pergel Attila úgy véli: a ZTE kötelékéből érkezett játékosaik kettőzött bizonyítási vággyal lépnek pályára ezúttal.

– Az első két tavaszi forduló után megfelelő önbizalommal futballozhatunk – vélekedett. – Igaz, hogy legutóbb, a Kaposvártól idehaza kikaptunk, de csak perceken múlt a pontszerzés, miután végig pariban voltunk az ellenfelünkkel. A kiesés elkerülése szempontjából igazi hatpontos meccs lesz a vasárnapi, és mindent meg fogunk tenni egy szép eredményért. A ZTE-től érkezett játékosaink a több játéklehetőség reményében igazoltak hozzánk, itt megkapják a vágyott játékperceket, és eddig úgy érzem, élni is tudnak ezzel.

Harmadik csapatunk, az FC Nagykanizsa két remek tavaszi győzelem után annak a Csornának a vendége lesz (14 óra), amely a Teskándtól egy pontra, a legjobb kieső helyet foglalja el a tabellán. A házigazda tavaly három vereséggel zárt, a két idei fordulóban azonban négy pontot gyűjtött, és ez még akkor is figyelemre méltó fejlemény, ha tudjuk, hogy legyőznie a sereghajtó Zsámbékot sikerült.

– A jó rajt után remek a hangulat az öltözőben, bár dicséret helyett legutóbb kritikával illettem a csapatot – lepett meg Gombos Zsolt, a Kanizsa trénere.

– A védekezéssel voltak gondjaink, túl hosszú volt a csapat, s így helyek nyíltak meg, ahova az ellenfél be tudott törni. Ráadásul nem volt megfelelő a visszazárás: nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyesek csak kocognak hátrafelé. Célul tűztük ki, hogy csökkentsük a kapott góljaink számát, tenni is kell, hogy elérjük ezt. A héten dolgoztunk ezeknek a problémáknak az orvoslásán, bízom benne, hogy az eredmény már vasárnap látszani fog. Ahogy mindig, most is a három pont megszerzésének céljával lépünk majd pályára.