ZTE NKK–Radobasket Törökbálint 94-52 (26-13, 28-10, 20-14, 20-15)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv: Benedek, Szecsődi.

ZTE NKK: Kovács 20/12, Óházy, Balogh 13/3, Szórád 17, Horváth Fru. 14. Csere: Jagodics 7/3, Jurkó 11, Szakonyi-Nagy 3/3, Péterfi, Ács 5, Horváth Fa. 4, Molnár. Vezetőedző: Czukor Bence.

Minden tekintetben a ZTE NKK együttese számított a találkozó esélyesének. Az egerszegiek így is kezdtek, hiszen szép fokozatosan léptek el az ellenféltől (20-10). Jól működött a védekezés, így a törökbálintiak csak ritkán találtak a gyűrűbe, miközben hazai oldalon szépen gyűltek a pontok (37-16). Czukor Bence vezetőedző már az első félidőben pályára küldte a keret fiatal játékosait, Szakonyi-Nagy Virág pedig szinte azonnal egy távoli kosárral jelezte, hogy rászolgált a bizalomra. Jurkó Noémi pontjaival pedig már harminc pont fölé nőtt a különbség.

A pihenőt követően is hasonló ritmusban zajlott a találkozó, vagyis az egerszegi lányok nagy lelkesedéssel játszottak, miközben a vendégek nem nagyon találták meg az a ZTE NKK játékának ellenszerét. A találkozó 27. percében már negyven pont lett a két csapat közötti különbség (69-29), amit onnantól kezdve gyakorlatilag már tartott a házigazda.

Magabiztosan győzött tehát a ZTE NKK, ezzel a csoport második helyére lépett előre. Vagyis ez a pozíció a rájátszásba jutást jelentené, ha a záráskor is itt áll majd a ZTE NKK, de addig még fontos meccsek következnek.

Czukor Bence: „Örülök, hogy abban a ritmusban tudtuk elkezdeni a mérkőzést, amit előzetesen elterveztük. A lepattanók terén lehet némi hiányérzetünk, de az ellenfelünknél volt egy olyan játékos, aki ügyesen kihasználta a magasságbeli fölényét. Ez egy jó önbizalomnövelő mérkőzés volt, örülök, hogy mindenki pályára tudott lépni. További sok sikert kívánok a Törökbálint csapatának.”