A férfi kosárlabda NB I. A-csoport 21. fordulójában lépett pályára a Zalakerámia ZTE KK szépen haladt újabb sikere felé Debrecenben is. Különösen a harmadik negyedben, amikor 12-14 ponttal is elhúzott. Aztán jött a DEAC válasza (ebben a remek napot kifogó Mócsán Bálintnak döntő szerepe volt), de még így is megnyerhette volna a ZTE KK a találkozót a rendes játékidőben. Jött a hosszabbítás, ott is volt esély, de 83-81-re nyert a DEAC.

A találkozó után Sebastjan Krasovec, az egerszegiek szakvezetője is megemlítette Mitchell Smith sérülését, aki Tóth Ádámmal ütközött és onnantól már nem sokat töltött a pályán. Az egerszegiek vezetőedzője elmondta, utána csapata hullámvölgybe került, ezért tudott visszajönni a meccsbe a DEAC.

Azonban nem csak Smith sérült meg, hanem a hosszabbításban D’Mitrik Trice is kiszállt a játékból bokasérülés miatt. Ennyit pedig nem bírt már el a ZTE KK. Csütörtökön érdeklődtünk a két játékos állapotáról, de mint megtudtuk, nem súlyos egyikük sérülése sem. Mitchell Smith „medvepuszit” kapott, Trice bokája pedig „csak” komolyabb rándulásnak tekinthető, március 4-ig, amikor legközelebb a Szolnok érkezik Egerszegre, bőven felépülnek ők is.

A ZTE KK szakvezetése amúgy hétfőig szabadságot adott a játékosoknak, hiszen az említett márciusi időpontig nem lesznek mérkőzések a bajnokságban. Az egerszegiek a vereség ellenére is biztosan őrzik a tabellán a harmadik helyezést.