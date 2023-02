A versenyzők szerint az ulti népszerűségét ugyanis többek közt az okozza, hogy nemcsak azzal kell a játékosoknak tisztában lenniük, hogy milyen lapokat tartanak a kezükben, de el kell gondolkodniuk azon is, hogy az ellenfeleik mit tarthatnak a sajátjukban.

– Ezért egyáltalán nem biztos, hogy az a jó, ha az adott partit én irányítom, néha célravezetőbb, ha az ellenfelemet játszatom, s igyekszem megfogni őt – magyarázza a település polgármestere, Horváth Zoltán, aki maga is részt vett a versenyben. – Ezért mondjuk azt, hogy az ulti valójában észjáték, az egyik legizgalmasabb a kártyajátékok közül.

– Természetesen egy nagy adag szerencse is kell hozzá, mert lehet bármilyen észjárásom, lap nélkül nem ér semmit – teszi rögtön hozzá Simonyai Elemér, majd megegyeznek abban, hogy ötven-ötven százalékon múlik az eredményesség.

Horváth Zoltán szerint az ulti eleinte tipikus kocsmai játék volt, az esténként ott összegyűlő férfiak vették elő a kártyát. Később a munkásjáratokon is elterjedt, hiszen remek unaloműzőnek bizonyult. Felszálltak a vonatra, térdre fektettek egy aktatáskát, s tízfilléres alapon ment a parti egészen addig, amíg meg nem érkeztek. A polgármester azt is mondja: nemcsak Tófejen, több más zalai településen is igyekeznek életben tartani a játékot, Zalaegerszegen, Lentiben, Oltárcon, Gelsén biztosan tartanak hasonló rendezvényeket, legalábbis ezekről van tudomása. Az általuk szervezett versenyre a helyi és környékbeli települések lakói mellett jellemzően ezekről a helyszínekről érkeznek játékosok, de akadt már alsórajki kártyapartnerük is.

– Az utóbbi időben elterjedt a négy ászos változata is az ultinak, ez még izgalmasabbá teszi a játékot – folytatja a polgármester. – Ebben sokkal több a variációs lehetőség, az embernek még jobban meg kell dolgoztatnia az agyát a győzelem érdekében.

– Az utóbbi időben a fiatalok között is egyre népszerűbbé válik ez a kártyajáték – fűzi tovább Simonyai Elemér. – Tagja vagyok a ZTE ultiklubjának, amely havonta rendez versenyeket, de más településeken is rendre az a tapasztalat, hogy egyre több a fiatal érdeklődő. A négy ászos változatot viszont ők nem kedvelik annyira, inkább a hagyományos ultit játsszák.

A tófeji versenyen a résztvevők öt kört játszottak, melyek egyenként 12-12 partiból álltak, de időbeli korlátot is meghatároztak, maximum 40 perc alatt be kellett fejezni a 12 partit. Ezek összesítése adta a verseny végeredményét. A XVI. Tófeji Ultiverseny bajnoka a Lentiből érkezett Simonyai Elemér lett, a második helyen a helybéli Virrasztó László végzett, míg a harmadik helyet Horváth Zoltán szerezte meg.