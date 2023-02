A pontos dátum 1998. február 13. – vagyis 25 éve alapították meg az Andráshida SC-t. Lelkes és odaadó andráshidai focibarátok nevéhez fűződik mindez, s noha a település életében korábban is jelen volt a futball, mégis eljött egy időszak, amikor űr keletkezett ebben.

A pályát és az öltözőépületet is felújították, majd a MEDOSZ jogutódjaként megalakult és a legalacsonyabb osztályban elindult az Andráshida SC labdarúgócsapata. Azt, hogy tudatos építkezés kezdődött, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény: négy évvel később, 2002 nyarán pedig már a megyei II. osztályban kezdhette meg a bajnoki küzdelmeket, ahol újoncként hódította el a bajnoki címet. Mindez azt jelentette, hogy az újraalakulása után öt évvel az Andráshida visszakapaszkodott a megyei labdarúgás első osztályába.

A sikerek pedig jöttek, hiszen az ASC ez alatt a 25 év alatt hat alkalommal (2004–2005, 2008–2009, 2010–2011, 2011–2012, 2014–2015, 2020–2021) lett megyei bajnok az I. osztályban, az elődök (MEDOSZ, Z. Volán) pedig négyszer (1966, 1972–1973, 1986–1987, 1989–1990), két alkalommal pedig a Zala Megyei Kupát hódította el. Többször is feljebb léphetett az NB III.-ba, ahol kétszer volt csoportjában 2. helyezett, de további 5., 7. és 10. helyezések is sorakoznak a neve mellett. Az utánpótlás terén is kiléptek az NB-s szintre.

Az ASC elnöki tisztjét betöltő Soós Zoltán szintén egyike azoknak, akik 25 esztendeje az alapítók között voltak. Megemlékezve a negyedszázados évfordulóról az elnök kiemelte a Tarr Kft.-vel létesített kapcsolatot, hiszen az ország egyik legnagyobb kábeltelevízió-szolgáltatója 2012 óta névadó támogatója is a klubnak.

– Mindez nyugodt és kiszámítható hátteret biztosít a mai napig is a működéshez – jegyezte meg Soós Zoltán erről. – Az elért helyezéseknél fontosabb, hogy egyre több saját nevelésű játékosunk játszik hétről hétre a felnőttcsapatban. A 2016–2017-es idényben, már nyolc fiatal mutatkozott be a felnőttek között az NB III.-ban, és továbbra is büszkék vagyunk arra, hogy ezt az irányt tartani tudjuk. A most zajló vármegyei I. osztályú bajnokságban az egyik legalacsonyabb átlag­életkorú csapattal rendelkezünk, több saját nevelésű játékossal, akik már stabil csapattagnak számítanak.

Az ASC otthonában a folyamatos létesítményfejlesztések révén megfelelő körülmények alakultak ki. Rendeztek itt az UEFA égisze alatt lebonyolított barátságos, illetve női kontinentális tornák mérkőzéseit.

A sportcentrum Andráshida lakosságának is biztosítja a kulturált testmozgás lehetőségét – ez is olvasható a 25 éves jubileumra kiadott ismertetőben.