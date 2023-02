Persze nem valószínű, hogy a 12-szeres albán válogatott játékos igazolását vasárnap, a Vasas elleni 0-0-s döntetlennel zárult találkozó után döntötte el a ZTE FC vezetése. Információink szerint a futballista már a mérkőzést megelőző napokban is Egerszegen tartózkodott. Grezda a 2021–2022. évi bajnokság előtt érkezett kölcsönbe a ZTE FC-hez a horvát élvonalbeli Osijek csapatától, de csak egy fél szezont töltött el a kék-fehéreknél. Sérülések is hátráltatták, végül öt találkozón szerepelt az NB I-ben és egy gólt ért el. Tavaly februárban a horvát Sibenik együtteséhez igazolt, a nyáron pedig a török Manisához került, amellyel az év elején szerződést bontott.

A ZTE FC-nek a Vasas elleni döntetlen sem segített sokat előrelépni. Ricardo Moniz, a kék-fehérek vezetőedzője a találkozó után is arról beszélt, hogy a pálya első harmadában nem tud olyan nyomást rakni az ellenfélre csapata, amely ahhoz kellene, hogy hibázzon a rivális, illetve, hogy a nagyon várt kreativitásban előrelépjen az együttes. Hogy mi ennek az oka, az kívülről is látszik: nem tudnak olyan helyzetbe kerülni az egerszegiek, amely gólt ígérő lenne. Meshack teljesítménye korábbi önmagához képest visszaesett, és Manzinga sem robbant még be igazán a magyar élvonalba. Ehhez gólok kellenének, hiszen támadóról van szó, de például Ikoba is gólképtelen még tavaszi bajnoki mérkőzéseken.

Az a tény, hogy a tizenegyes is kimaradt, már ismert. Erről elmondta véleményét Ricardo Moniz, azaz nem Mocsi Attila volt kijelölve, hanem Németh Dániel, de Mocsi vállalta el a büntetőt, és a legrosszabb történt vele, ami csak történhetett: kihagyta azt. Vélhetően ezt a klub házon belül rendezi, mármint, hogy miként történhetett meg a dolog. Moniz csak annyit mondott: respektálja, hogy játékosaiban benne van az ambíció egy ilyen szituáció­nál is, de a fegyelmezetlenség nem fér bele.

A ZTE FC dolga nem lesz egyszerű: szombaton a Fehérvár FC következik számára, ismét hazai pályán. És most már nagyon kellene egy meccset nyerni. Hasonló cipőben járnak a fehérváriak is, hiszen a tavaszi fordulókban az ő mérlegük is két vereség, valamint két döntetlen.