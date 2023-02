A Cserháti SZKI tornacsarnokában február 25-én, szombaton délelőtt 8.30 órától kezdődik a rendezvény, melynek java a szervezők tájékoztatása szerint késő délután, valamint este következik: ezekben az órákban négy kiemelt, egy­aránt címért zajló mérkőzésre is sor kerül majd a ringben: a mérkőzések résztvevői különböző kategóriákban, illetve más-más szervezetek övéért mérkőznek meg.

A küzdősportgála minapi sajtótájékoztatóján Horváth Ferenc, a rendezvény fő szervezője elöljáróban elmondta: a versenynap első felében az utánpótlást láthatja majd a közönség, ekkor fiatalok lépnek a ringbe. És a rendezvény nemzetközi besorolásának megfelelően a házigazda magyarokon kívül láthatunk majd versenyzőket például cseh, román, valamint ukrán színekben is. Összesen csaknem 150 sportoló mutatkozik be a rendezvény keretében.

Horváth Ferenc kiemelte még: a különböző küzdősportszervezetek meccsei mellett lesznek K1-es párharcok is, a programra kibővített nézőtéren pedig háromszáznál is többen kényelmesen elférnek, és végigizgulhatják az összecsapásokat.