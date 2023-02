A sorozat nyitórendezvénye, a IX. Lispy Kupa klasszikus off road verseny volt, ami egy öt kilométeres trophy szakaszt is magába foglalt. A főszervező Horváth Ferenc szerint azonban nem ez utóbbi adja az iborfiai verseny első számú vonzerejét, hanem azok a speciális terepadottságok, amikkel szembe kell nézniük itt a versenyzőknek a göcseji dombvidéken.

– Ez a pálya egy tízes skálán legalább hetes erősségű – magyarázta. – Olyan vízmosások és emelkedők találhatóak itt, amikkel a legtapasztaltabb off roadosok is megküzdenek. Ráadásul most az időjárás is nehezíti a versenyt, a talaj alsó rétegei még jegesek, míg a felső két-három centiméter már engedett a fagyból, ezért nagyon könnyen megcsúsznak az autók, azaz még nagyobb a kihívás. Ahhoz, hogy itt eredményesen tudjon valaki vezetni, nagyon fontos a gumiválasztás, hiszen olyan gumi nem létezik, amivel minden körülmények között jól lehet autózni. Többen abba a hibába estek, hogy nagy bordás gumit választottak, miközben ez a pálya most inkább egy jó téli gumival teljesíthető hibapont nélkül.

Horváth Ferenc hozzátette: az Iborfia és Lickóvadamos közötti terület, ahol a versenypályát kijelölték, magántulajdonban van, ezért ott viszonylag könnyebb futamokat szervezni. A versenyzők is kedvelik, többek vannak közülük, akik ide járnak edzeni, felkészíteni saját magukat és az autóikat az éves sorozatra.

– A február még holtszezonnak számít, sokan ilyenkor szerelik az autóikat, ezért is vagyunk ilyenkor kevesebben, mint az év más időszakaiban – folytatta. – A húsz autó azonban nem kevés, így három kategóriát jelöltünk ki: a profi kis és a profi nagy kategória mellett egy extrém kategóriát is meghirdettünk. A versenyzők között vannak kecskemétiek, komlóiak, szombathelyiek, győriek, s természetesen zalaiak is. Az itteniek is nagyon jók, tavaly két kategóriát is zalaiak nyertek.

Horváth Ferenc szólt a 2023-as Nyugati Kupa sorozatról is. Mint mondta: eleinte úgy tűnt, az idei bajnokság szerényebb lesz a szokásosnál, ám az utolsó pillanatban újabb helyszínek is csatlakoztak, ezért várhatóan hat versenyt tudnak megrendezni. Ebből kettőnek ad helyet Iborfia – a szezonnyitó mellett egy nyári nagy trophy-nak –, de lesz verseny Kustánszegen, a Veszprém vármegyei Mihályházán, a fővároshoz közeli Tete-katlan egykori homokbányájában, s Lentiben is. Mihályháza és Tete-katlan új helyszínként jelentkezik a versenysorozatban, Lenti pedig a kimaradó Szentgyörgyvölgy helyébe lép.

– A Nyugati Kupa ezzel a hat versennyel Magyarország legnagyobb off road sorozata lesz – mutatott rá az iborfiai verseny főszervezője. – Sokan kérdezik, hogy miért csináljuk, erre általában csak annyit szoktam válaszolni, hogy az off road nem csupán a hobbim, hanem egy igazi életérzés. Megszervezni a versenyeket hónapról hónapra, majd látni a résztvevők arcán a mosolyt, ez hajt bennünket immár 15 éve. Mi, akik részt veszünk ezeken a rendezvényeken, akik beülünk az autóba, mára egy olyan nagy családdá kovácsolódtunk, amely minden találkozás alkalmával csak tovább bővül.