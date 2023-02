Az elmúlt években a Szentgyörgyvölgy SE a III. osztály Nyugati-csoportjában szinte minden évben dobogón végzett, 2021-ben bajnoki címet ünnepelt. A legutóbbi szezonban bronzérmesként végzett Mátesz Lajos edző csapata. Közben volt ezüstérmes is, s mindezt csak amiatt soroljuk fel, mert 2015-ben szervezték újjá a szentgyörgyvölgyi csapatot. Évtizedekkel korábban is volt focicsapata a községnek, de aztán hosszú szünet következett, hogy aztán az elmúlt szűk tíz esztendőben újra bekapcsolódjon a település Zala futballéletébe.

Ám vissza a jelenbe. Cseke Lengyel Gyula látja el az elnöki teendőket, aki amolyan mindenes, ami egy amatőr csapatnál nem ritka. Ő avatott be bennünket a részletekbe, vagyis, hogy őket is meglepte a csapat mostani remek őszi szereplése.

- Nem ez volt a terv, hiszen mi valahol a középmezőnybe vártuk a csapatot az ősszel - jelezte elöljáróban Cseke Lengyel Gyula. - Ehhez tudni kell, hogy a nyáron nagy változások történtek, hiszen a csapat fele kicserélődött. Az érkezőket ismertük, csak azt nem tudtuk, mire leszünk képesek... Persze, volt olyan játékos közöttük, aki öt évet az Illés Akadémián töltött, de visszajött a megyeibe futballozni, és Csesztregről is igazoltunk.

Ahogy mondani szokás, belenyúltak az igazolásokba...

- Mondjuk így. Azonban az igazolásokon kívül fiatalokat is felhoztunk, és volt egy korábbról eltiltott játékosunk, aki újra futballozhatott. Szóval, nem bánkódunk a jó szereplés miatt... Most a télen beneveztünk a Téli Műfüves Bajnokságba, hiszen elegen vagyunk a keretben ehhez. Amúgy is, télen mindig az volt a gond, hogy nehéz volt pályát szerezni, ha játszani szerettünk volna. A téli felkészülést korábban a csesztregi iskola tornatermében oldottuk meg, de most felújították, a munkálatok miatt oda nem mehettünk. Nem bántuk meg, hogy neveztünk a téli tornára, semmire nincs gond: van ellenfél, van pálya és bíró.

Az élen állnak. Most már nem is adnák alább a bajnoki címnél?

- Távol álljon tőlem, hogy fellengzősnek tűnjek, de az elmúlt négy évben azért mindig ott voltunk a legjobbak között, és bajnoki címet is nyertünk. A gyerekek szeretnének megint bajnokok lenni, de azért tisztában kell lenni vele, hogy még semmi sem dőlt el, és nem is adják ingyen a bajnoki címet. Ezért még sokat kell tenni, nem jön csak úgy magától. A keretben nem változtatunk, egy játékosunk időlegesen kiesik, hiszen külföldön dolgozik és majd a tavaszi szezon közepén, végén tud megint velünk lenni, mikor hazatér.