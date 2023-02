A területi viadaloknak és a vasi bajnokságnak rendszeres szereplői az egerszegi emelők is, aki pedig jártas a vasak világában, tudja, hogy ezek a viadalok nagyon fontos szerepet töltenek be a későbbi, rangosabb versenyekre való felkészülésben. Ez most is így volt, vagyis egyáltalán nem volt mindegy az elért eredmény.

Zalai szempontból örömteli, hogy a legjobb utánpótlás korú sportolónak járó összevont különdíjat (serdülő, ifjúsági, junior) Varga Martin Csongor, a ZTE SK emelője érdemelte ki. A legjobb masters versenyző különdíja is Egerszegre került, Danicser Anita révén.

A ZTE SK sportolóinak eredményei. Juniorok, 81 kg: 1. Simon Viktor 140 kg (65, 75). 89 kg: 1. Varga Martin Csongor 240 kg (105, 135). Felnőttek, +87 kg: 2. Danicser Anita 110 kg (50, 60).