Sopron KC - Zalakerámia-ZTE KK 65-77 (22-18, 17-22, 13-17, 13-20)

Novomatic Aréna, 1500 néző. Jv.: Földházi, Győrfy, Sörlei.

Sopron: Joseph 5, Jones 14, Barnett 10, Valerio-Bodon 12/6, Durham 2. Csere: Takács 3/3, Molnár 8, Shine 10, Sitku, Schöll 1, Supola. Vezetőedző: Kostas Flevarakis.

ZTE: Trice 8/3, O'Reilly 5/3, Polster 3/3, Smith 16/3, Ostojic 12. Csere: Rakicevic 20/9, Keller 7/3, Zsíros 2, Csuti. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Az idén még nyeretlen, zsinórban 4 vereség után lévő Sopron 4 ponttal nyitott, de Smith remek zsákolással és triplával válaszolt (4. p.: 4-5). A következő percek zalai részről az elrontott dobásokról szóltak - O'Reilly három távoli és egy közeli kísérletet is kihagyott például (7. p.: 13-5). Időkérés után közvetlenül alapvonali bedobásból adta el a labdát az amerikai légiós (nagy nehezen sikerült megúszni kapott pont nélkül), a cseréjeként érkezett Rakicevic viszont két hármassal indított (8. p.: 15-13). Nemcsak az eredményt tekintve volt hullámzó a meccs, a csapatok élénk iramot is diktáltak és a rohanással zalai szempontból csak egy baj volt: a Sopron futott elöl, a ZTE pedig utána. A második negyedben Shine két duplát dobott faulttal együtt, a büntetőt azonban mindkétszer kihagyta. A hármasok zalai részről sem sikerültek, 15 távoli próbálkozásból 3 találattal állt a ZTE (15. p.: 33-26). A vendégek ezzel együtt nem szakadtak le ellenfelükről, olyannyira nem, hogy Polster pontos triplája után soproni oldalon időkérés következett (16. p.: 33-31). A folytatásban Smith óriási támadólepattanót, majd két pontot szerezve egyenlített, aztán triplakísérlet közben Sitku megütötte, az értékesített három büntetővel pedig már fordítottak a zalaiak (17. p.: 33-36). A következő hazai akció végén azonban Smith harmadik személyi hibája következett és - mint a szezonban már annyiszor - idejekorán mehetett a padra. Nem állíthatjuk, hogy a szünetig hátra lévő időben egymás hibáiból éltek a csapatok, de csak azért nem, mert hibák ugyan voltak bőven mindkét oldalon, de a másik fél nem használta ki azokat. A ZTE előnyéből sóhajtásnyi maradt a szünetre, a Sopronnak nagyon hiányzott a büntetőknél elszórt 6 pont (39-40).

O'Reilly és a palánk alatti tumultus

Fotós: Bálizs Zsuzsa

Fordulás után O'Reilly kilencedik próbálkozásra megszerezte első pontjait (23. p.: 41-44), majd Rakicevic faulttal együtt dobott triplát, kialakítva az addigi legnagyobb zalai előnyt (41-48). A Sopron próbálkozott távolról, de nem talált (15-ből 2 sikeres kísérlet), Trice viszont bedobta első hármasát, így tovább nyílt az olló (24. p.: 43-51). A Sopron próbált felzárkózni, de támadásban nem volt elég hatékony, a ZTE pedig a jó védekezés mellett szerzett annyi pontot, hogy megtartsa a vezetést (29. p.: 49-55). A játékrész hajrájában felforrósodott a hangulat, a reklamáló zalai kispadnak két technikait is kiosztottak a játékvezetők, a lényeg azonban nem változott, vezetett a ZTE (52-57). A záró negyed elején reményt keltő volt a helyzet a vendégek szempontjából, de a meccs persze nem dől még el. A Sopron nagyon akart, két támadást is kivédekezett, de a ZTE is saját palánk alatt volt igazán jó. Nagy fegyverténynek bizonyult, hogy a vendégek hiba nélkül teljesítettek a büntetővonalról (15/15, Smith 6/6), a következő lépéseket pedig Ostojic zsákolása és O'Reilly (négyből első) triplája jelentette a vendéggyőzelem felé (34. p.: 54-65). Az utolsó 4 perc 69-55-ös zalai vezetéssel indult, a hazaiak játékát látva ez már döntő fölénynek volt tekinthető. A rendkívül rossz passzban lévő Sopronnak a végén sem sikerült semmi, Rakicevic viszont bedobta a ZTE 18. és 19. büntetőjét is, és 20 pontjával a mezőny legeredményesebb tagjaként jöhetett le a pályáról.