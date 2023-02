Természetesen minden mérkőzés fontos, legyen az a bajnokság elején, közepén, vagy a végén megvívott, amivel nem mondunk újdonságot. Most mégis egy fokkal érdekesebb a helyzet, hiszen a Zalakerámia-ZTE KK kialakított magának egy olyan "környezetet", amivel megnőtt az ázsiója. A kék-fehérek hat mérkőzés után buktak el egy olyan találkozót Kaposváron, amin ha jobban koncentrálnak (meg persze, jobban játszanak...) könnyen meg lehetett volna a hetedik sikerül is.

Sebastjan Krasovec csapata a vereség ellenére maradt a harmadik helyen a tabellán, és azért is sajnálhatja az elmaradt győzelmet, hiszen azzal még jobban megerősíthette volna pozícióját, ugyanis ebben a legutóbbi forduló többi eredménye is a zalaiaknak kedvezett volna. A ZTE KK szlovén szakvezetője mindenesetre most is igyekezett nem hátra, hanem előre tekinteni.

– Soha nem jó érzés elhagyni a pályán úgy, hogy kikapsz, de nem lehet megváltoztatni a történteket – mondta el érdeklődésünkre az újabb mérkőzés előtt. – Egy bajnoki sorozat hosszú, annak vannak magaslatai és hullámvölgyei. Nyilvánvaló, hogy jó lenne minden mérkőzést megnyerni, mindenki mindig győzni szeretne, de nem mindig sikerült ez, nem mindig vagyunk képesek erre. Most egy újabb nagyon erős csapat vendégei leszünk. A Sopronnál minden egyes posztra megvannak a megfelelő játékosok, és a fiatalszabálynak megfelelő jó kosarasok között is válogathatnak. Nehéz őket legyőzni, főleg hazai környezetben. Az biztos, hogy sokkal jobban kell majd védekeznünk mint legutóbb és főleg csapatként kell jobban játszanunk támadásban, ugyanúgy, mint amikor győzelmi szériában volt együttesünk.

Természetese rákérdeztünk, arra is, hogy a régóta sérült Németh Ákos mikor lesz újra bevethető, akivel kapcsolatban végre már biztató dolgokat tudott a szakvezető elmondani.

– Ákos elkezdte az edzéseket a csapattal és kezdi visszanyerni a formáját. Meglátjuk, hogy szombaton visszatérhet-e végre a játékba, és úgy néz ki, hogy mindenki más ott lehet a pályán szombaton - nyilatkozta a szakvezető.

Ami az ellenfelet illeti, a Sopron a 2023-as évben lejátszott mérkőzésein még nem nyert, négy vereség áll a nevük mellett. Ebben a szériában benne volt a Szolnok, a Falco és a Paks elleni találkozójuk, legutóbb pedig az Oroszlány győzte le Kosztasz Flevarakisz csapatát. Az biztos, hogy egy sikerre éhes csapat várja majd az egerszegieket Sopronban, ahol a zalaiak ismét számíthatnak szurkolóik támogatására, hiszen sokan tervezik, hogy a kék-fehérek drukkerei közül ott lesznek az újabb idegenbeli találkozón is.