Az Alsópáhok labdarúgói számára nagy újdonságot nem takar, hogy az élen állnak. A legutóbbi bajnokságot megnyerték, bajnokként zártak a Keleti-csoportban, így címvédőként kezdhették meg a most zajló pontvadászatot. Kiss László, az együttes edzője mégis azzal nyitotta a beszélgetést: erre ők maguk sem számítottak.

- Erőn felül teljesített a csapat, ezt nyugodtan kijelenthetem - mondta Kiss László. - A nyáron több meghatározó játékos ment el tőlünk, a házi gólkirály is távozott, valamint két kapusunk, illetve abbahagyta a legnagyobb munkabírású labdarúgónk. Már befejeződött az átigazolási időszak, amikor a Hévíz II. csapata visszalépett a bajnokságtól, ahonnan négy új fiú érkezett. Az ő beépítésük időt igényelt. Mindezek ismeretében mondom, hogy meglepetés az első helyezésünk. Az pedig, hogy százszázalékos mérleggel állunk az élen, egyenesen bravúros. Főként úgy, hogy a közvetlen riválisaink, vagyis az Óhíd és a Vindornyaszőlős kerete egyben maradt, a Zalaapáti pedig potenciális bajnokaspiránssá lépett elő, hiszen a másodosztályba akarnak lépni.

- Mindenesetre jól sikerült az ősz. Milyen lesz a tavasz, mit várnak tőle?

- Amellett tettük le a voksot a játékosokkal, hogy együtt marad a keret. Ezért ért váratlanul, hogy a február közepi átigazolási határidő előtt egy héttel, valamint egy másik játékos két nappal előtte jelezte: mégis eligazolna. Egyikük magasabb osztályba, amit meg tudok érteni. Csak az időzítéssel van gondom, hiszen így már mi sem tudtunk igazolni. Ehhez jön még, hogy a csoport góllövőlistáját vezető Huber István az utolsó őszi meccsen megsérült. Bokaszalag-szakadást szenvedett, a visszatérésére még várni kell, aztán lettek újabb kiesők is.

- A téli műfüves bajnokságban is szerepelnek. Most már túl vannak a nehezén?

- Amikor beneveztünk, az említett gondjaink még nem látszódtak. Így, hogy kevesen lettünk, kicsit már döcögősebb a felkészülés.

- A folytatásra készen lesznek? Gondolom, szeretnék, ha a végén is az élen állnának.

- Mondanám, hogy igen, és nem mondunk le róla, de úgy érzem, hogy ehhez még nagyobb bravúr kellene. Ha az őszi keretünk együtt maradt volna, akkor én magam is úgy gondolnám, hogy elvárás lenne a bajnoki cím megszerzése. Mindent megteszünk érte, de a dobogós helyezés is szép eredmény lesz. Azért van pozitív hozadéka is az ősznek. Sikerült kapust igazolnunk Kovács Gergő személyében, és a csapat összefogott, hogy az újak minél előbb beépüljenek az együttesbe. A rangadókat magabiztosan hoztuk, szóval van mire építeni.

A kis létszámú (9 csapat) Keleti-csoportban az első két kört követően a mezőny két részre oszlik. Az 1-5. helyezettek harcolhatnak tovább a bajnoki címért, újabb egymás elleni meccsekkel (4 találkozó), a jelenlegi információk szerint az addig elért eredményeiket magukkal viszik a csapatok.