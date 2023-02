A DEAC és a Zalakerámia ZTE KK is nagy menetelésben van, igaz, az egerszegieké a veretesebb sorozat, a Kaposváron elszenvedett vereség ellenére is. Sebastjan Krasovec együttese a legutóbbi kilenc mérkőzéséből csak egyszer kapott ki, a többit megnyerte, a DEAC pedig egy gyengébb széria után a legutóbbi négy mérkőzését megnyerte. Benne egy Falco KC és egy Szolnok elleni bravúrral, hogy aztán a legutóbbi játéknapon, idegenben, nagy hátrányból felállva kétszeri hosszabbítás után nyerjenek a debreceniek Oroszlányban. Azt azért meg kell jegyezni, hogy a DEAC edzőt váltott, immár Andeljko Mandic irányítja a csapatot s hazánkban - és Egerszegen - jól ismert játékossal egészült ki a keretük: Darrin Govens-szel.

Szóval nem lesz könnyű meccs, de a ZTE KK harmadik helyezettként a papírforma alapján esélyesként érkezik a jelenleg 9. helyezett DEAC otthonába. A kék-fehérek ha nehezen is, de hozták a kötelezőt a szombaton a Nyíregyháza ellen, ám az is biztos, hogy a múltkori produkciónál jobb teljesítményre lesz szükség szerdán, ha győzni szeretnének. Márpedig ez a cél, és talán már Németh Ákos is pályára léphet, aki szombaton is bevetésre készen állt.

– Visszatértem volna szombaton is, hiszen edzettem, készen álltam, de most még nem kaptam meg a lehetőséget – mondta el megkeresésünkre a ZTE KK 9-ese, aki még december 17-én szenvedett bokasérülést és eddig a rehabilitációját töltötte. - Nagyon várom már, hogy újra a pályán legyek, hiszen a szezonbeli tizedik mérkőzésemen sérültem meg, közben két meccset törött ujjal játszottam végig. Az pedig jó régen volt már. Nagyon rossz kívülről nézni a játékot, de hála istennek sikeres a csapat, aminek nagyon örülök. Bízom benne, hogy mostantól már én is részt tudok venni ebben és sikerül segíteni a csapatot.

Németh Ákos figyelmét sem kerülte el, hogy a szerdai mérkőzés után szünet következik a bajnokságban. Ami szerinte jó előjel, de nézzük, mire gondolt.

– Nagy jelentősége van ennek a mérkőzésnek is - vélte. - Viszont ha abból indulok ki, hogy a mostani bajnokságban minden szünetet úgy zártunk le, hogy győztünk, akkor bizakodók lehetünk. Az első válogatott szünet előtt nyertünk, aztán karácsony előtt és újév előtt is... Most is úgy lenne jó elmenni erre a háromhetes szünetre, hogy győztünk. A koncentráció és a védekezés nagyon fontosnak tűnik. A DEAC már nem az a csapat, mint korábban volt, hiszen edzőt cseréltek, s érkezett hozzájuk Govens. Nem szabad kiindulni abból, hogy mit mutat a tabella. Kiemelkedő játékosai vannak a debrecenieknek. Hatalmas lépést tehetnénk egy sikerrel a harmadik helyezés bebiztosítása érdekében , ráadásul ezzel életben tarthatnánk a második pozícióért való versenyfutást is.

Az NB I. A-csoport további szerdai mérkőzései (valamennyi 18 órakor kezdődik): Kecskemét–Bp. Honvéd, Körmend –Sopron, Szolnok–Oroszlány, Alba Fehérvár–Kaposvár.