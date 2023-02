ZTE FC - Mezőkövesd-Zsóry FC 0-0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1893 néző. Jv.: Zierkelbach (Szécsényi, Szalai.)

ZTE FC: Demjén - Huszti, Safronov, Csóka, Gergényi - Tajti, Sankovic, Meshack (Manzinga, 85.), Szendrei (Mim, 46.)- Németh D. (Szalay, 46.), Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Mezőkövesd: Piscitelli - Kállai K., Lukic, Beriasvili, Filip (Bobál G. 90.)- Nagy G. (Brtan, 46.), Karnitski, Cseri (Babunkski, 79.) - Molnár (vajda, 85.), Drazic, Besirovic. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Sárga lap: Németh D. (16.), Huszti (57.), Mim (67.), illetve Beriasvili (54.), Lukic (72.)

Az őszi eredmény - egerszegi szempontból - szép emlék, de két vereség után nem ebből akart megélni a ZTE FC együttese. Feledtetni az FTC és a múlt heti DVSC elleni vereséget csakis győzelemmel kívánta helyrehozni a kék-fehérek együttese, amellyel szemben éppenséggel egy olyan csapat állt, amely két sikerrel nyitotta a téli futballtavaszt. Az NB I 18. fordulója vasárnapig meglehetősen egysíkú eredményeket hozott, hiszen három 1-1-es döntetlen mellett egy gólnélküli iksz volt vasárnapig az élvonal eredménysora, így a kérdés az lehetett a ZTE Arénában: eltérnek-e a forduló addigi "hagyományától" a csapatok.

Vasárnapra a viharos, orkán erejű szél vesztett erejéből, de még élénk maradt. A ZTE FC együtteséből pedig nem csak az eltiltott Mocsi hiányzott, hanem Bedi és Kálnoki-Kis is csak a lelátón foglalt helyet. Akik a 4. percben csaknem gólt ünnepeltek, amikor Ikoba estében továbbított kapura, Piscitelli csak beleütni tudott a labdába, ami végül elhagyta a játékteret. Nem sokkal később Demjén várt túl sokat egy kirúgásnál, amit blokkoltak a vendégek, de megúszta a helyzetet a ZTE. Sok hibával játszottak a csapatok, folyamatos játékról nem igen lehetett beszélni. A 21. percben aztán három lövési kísérlete is volt gyors egymás után a zalaiaknak, de mindannyiszor levágódott a labda valakiről. A Mezőkövesd nem kockáztatott sokat, kontrákra éptett, melyekből vezetett is néhány veszélyesnek tűnő akciót, de összességében nem nagyon lépte át a felezővonalat. A 31. percben viszont Molnárnak volt egy ígéretes közeli lövése, de fölé ment a labda, a 43. percben pedig Meshack jó lövése alig kerülte el a kaput. . Láttunk már ennél jobb félidőt is, de alighanem a nézők is így voltak ezzel.

Mindkét edző cserékkel próbált frissíteni, de a játék alapvetően nem változott. Azaz, a ZTE FC kezdeményezett többet, de komoly helyzete nem alakult ki. Az 54. percben viszont szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak a kaputól 18 méterre. A labda mögé Szalay állt, ki centikkel lőtt a bal kapufa mellé. Az egerszegi mezőnyfölény megkérdőjelezhetetlen volt, csakhogy a kapu elé nem tudtak érkezni a hazai játékosok. Sok volt a szabálytalanság, a 67. percben például Szalay Szabolcs mutatta kettészakadt mezét a játékvezetőnek: ez is megérne egy sárgát... Az idő haladtával egyértelműnek tűnt, aki gólt szerez, az nagy valószínűséggel bezsebelheti a három pontot is. De ki lesz az? Hiába szorította be a ZTE a Mezőkövesdet, nem sikerült gólt lőnie.

Maradt a döntetlen, ez a meccs sem lógott ki a forduló mérkőzései közül...

Ricardo Moniz: - Idegesen kezdődött a játék, Meshack és Szendrei is magasan kezdett, hogy helyzetbe tudjanak kerülni, de ez nem sikerült. A mérkőzés során is főleg a helyzetek hiányoztak, miközben az ellenfél arra várt, hogy hibázzunk és arra lecsapjon. Főleg a kreativitáson kell dolgoznunk, hogy helyzetbe hozzuk az elöl lévőket. Kicsit csalódottak vagyunk ma az eredmény miatt, de folytatni kell a munkát, hiszen fejlődünk. Azon kell dolgozni, hogy az ilyen mérkőzéseken megjöjjenek a helyzetek és éljünk ezekkel.

Kuttor Attila: - Küzdelmes mérkőzésen jutottunk túl, mindkét csapat igyekezett a maga stílusát ráerőltetni a másikra. Ez sokszor oda vezetett, hogy kioltottuk egymás játékát. Megvolt a mai találkozóra is a tervünk, hogy mit játsszunk, de hiányoztak az utolsó passzok, és a pályán mindig van egy ellenfél is...