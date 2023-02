Puskás Akadémia FC–ZTE FC 1-0 (0-0)

Felcsút, Pancho Aréna, 900 néző. Jv.: Pillók (Albert I., Kóbor).

Puskás FC: Markek - Mezghrani, Batik, Spandler, Stronati, Brandon - Baluta (Puljic, 72.), Corbu (Gruber, 60.), Favorov - Kern (Levi, 60.), Colley (van Nieff, 60.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

ZTE FC: Demjén - Huszti, Mocsi, Csóka, Gergényi - Tajti (Klausz, 85.), Sankovic - Mim (Kovács B., 77.), Szendrei, Szalay (Meshack, 57.) - Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Gruber (81.).

Sárga lap: Stronati (15.), Spandler (75.), van Nieff (89.), illetve Szendrei (16.), Mocsi (31.), Huszti (54.), Tajti (70.), Sankovic (89.).

A ZTE FC és a Puskás FC sem pihent rá erre a találkozóra a héten, hiszen mindkettőnek kupamérkőzése volt, amit egyaránt sikerrel vettek. Annyi különbséggel, hogy az egerszegiek szerdán játszottak Békéscsabán, míg a felcsútiak csütörtökön este, ráadásul 120 perces csata után büntetőkkel harcolták ki a továbbjutást az Újpesttel szemben. Az, hogy ebből a szempontból ki élvezett előnyt nehéz volt eldönteni. A Puskás ugyan csütörtökön játszott, de nem kellett utaznia, a ZTE FC-nek viszont a Békéscsabáról történő hazaút sem volt rövid.

Ahogy beharangozó írásunkban is jeleztük: a két csapat NB I-es múltjában még nem szenvedett veresléget a Pancho Arénában a ZTE FC, mi több, eddig három sikert és egy döntetlent könyvelt el ott. A Puskás FC tehát még nem tudta legyőzni az egerszegieket saját otthonában, de jött a vasárnap délután, amikor választ kaptunk arra, hogy melyik együttese sorozata folytatódik. Ha létezett háromesélyes találkozó a 19. fordulóban, akkor a Puskás–ZTE párharc mindenképpen annak számított. Nem óvatoskodtak a felek a kezdést követően , de természetesen még nagyon a mérkőzés elején tartottunk ahhoz, hogy ennyi idő utám messzemenő következtetéseket vonjunk le az addig látottakból. A nyílt futball ellenére nem láttunk huszáros rohamokat, viszont egyértelműen a ZTE FC csapata volt a kezdeményezőbb. A helyzetbehozás, a helyzetbe kerülés viszont nem nagyon jött össze egyik oldalon sem. Sok volt az átadási hiba, de szó sem volt arról, hogy azok a bizonyos utolsó passzok ne sikerültek volna. Addig ugyanis nem jutottak el a játékosok...

Vártak a cserékkel a szakvezetők, de a meccs annyiban változott hogy a házigazda valamivel aktívabb lett, így viszont a ZTE előtt nyílt meg a korábbinál nagyobb terület a támadásainál. Leginkább Mim használta ki, akinek volt három jó elfutása a jobb oldalon, de labdáira nem érkeztek a társak. Hazai oldalon egyszerre három cserejátékos is érkezett a pályára, a frissítés tehát elkezdődött és úgy tűnt, hogy a "tömeges" változtatás Hornyák Zsolt eredeti taktikájába illeszkedett. Élénkebbé vált a találkozó, a kérdés csak az volt, hogy lesz-e gól. Helyzetek ugyanis már akadtak, a 66. percben a zalai védelem tisztázott a kapu torkából (előtte Ikobának is akadt egy jó megindulása). Ebben a félidőben már inkább benne volt a gól a játékban, ehhez azonban előbb hibáznia kellett volna valamelyik oldalnak. A 81. percben aztán jött a gól: Favorov játszotta át Tajtit, lapos beadása Grubert találta meg, aki egyet fordult és öt méterről úgy lőtt a kapuba, hogy Demján kézzel és lábbal is beleért a labdába, de csak beljebb tudta azt segíteni, 1-0. Nem sok ideje maradt a ZTE csapatának a válaszra. Ha egyáltalán lesz, hiszen ez volt már a kérdés, hogy egyáltalán pontot szerezhessen az egerszegi együttes. Nem volt válasz, így a ZTE FC kikapott, így továbbra sincs még győzelme tavasszal a bajnokságban.

Hornyák Zsolt: "Nehéz mérkőzés volt, leginkább a küzdelem dominált semmint a szépség. Korábban is ilyeneket játszottunk az egerszegiekkel . A kupamérkőzéshez képest változtattunk az összeállításon és a végén szerencsésebbek voltunk. Szemre nem volt egy szép játék, de megnyertük és ez volt a legfontosabb."

Ricardo Moniz: "Természetesen jobb lett volna egy döntetlennel távozni, mint vereséggel. Kemény játék zajlott a pályán és a részleteket kell nézni, hogy miért kaptuk a gólt, ahogy az FTC ellen is a végén. A széleken fel tudtuk hozni a labdát, de nem tudtuk megoldani, hogy belül jól érkezzünk."