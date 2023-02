Az FTC elleni hazai vereség után múlt szombaton következett a DVSC elleni idegenbeli találkozó, amit 3-0-ra vesztette el Ricardo Moniz gárdája,. A történtek ismertek, az első félidei kiállítás és a tizenegyes – a későbbiek ismeretében – tulajdonképpen megpecsételték a ZTE sorsát. Mocsi Attilát egy mérkőzésre tiltották el, így a védő nem lehet ott a csapat keretében, viszont nyerni kellene, főleg idehaza.

A Mezőkövesd-Zsóry FC csapata két győzelemmel nyitotta a hazai futballtavaszt. A bajnokság idei első fordulójában begyűjtötte a Puskás FC skalpját 1-0-s sikerével, ami nem is vitás, hogy nagyon jól jött Kuttor Attila együttesének. Olyannyira, hogy ugyanezzel a "lendülettel" szerdán, idegenben a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében simán legyőzte az MTK csapatát. Mindkét mérkőzésükben közös, hogy gólt szerzett Stefan Drazic. A Puskás ellen győztes találatot jegyzett, az MTK elleni meccsen pedig megadta az alaphangját a későbbi sikerüknek. Mindezt amiatt írjuk le, mert a két mérkőzésen ha nem is teljesen, de jórészt eltérő összetételben futballozott a Mezőkövesd, de eredményes tudott lenni. A téli új szerzemények már bemutatkoztak, kérdés, hogy kiket vet be Kuttor Attila Zalaegerszegen.

Minden bizonnyal erre is felkészül a ZTE FC szakmai stábja. Az egerszegiek játékával nem volt gond az eddigi két tavaszi mérkőzésen, és alakulhatott volna másként is minden, de mint tudjuk, a végeredmény mindent felülír. Vasárnap győzni kellene, s tudják ezt a kék-fehérek is.

Ricardo Moniz vezetőedzőt kérdeztük az újabb találkozó előtt arról, mire kell felkészülniük.

– Két vereséggel nyitotta a csapat az évet. Mi lesz a legfontosabb vasárnap, mi az, amire leginkább figyelni kell, hogy az újabb találkozón eredményes legyen a csapat?

– Az egyik legfontosabb az lesz, hogy ne kapjunk piros lapot. Habár két vereség van a hátunk mögött, tudjuk, ha a saját utunkon megyünk tovább, annak meglesz az eredménye. Magunkat fogjuk adni a vasárnapi mérkőzésen is – válaszolta a ZTE FC vezetőedzője.

– Mocsi Attila kiállítása sok vitát kavart. Kérem, mondja el véleményét róla, illetve azt, hogy mi lehet a tanulsága ennek az esetnek?

– A mérkőzésen után kifejtettem a véleményem az említett szituációról, az elmúlt napokban pedig többen is jelezték, hogy egyetértenek velem. Hasonló helyzet esetén, én a jövőben is ki fogok állni a csapat mellett. Mindenkinek ki kell értékelnie az ilyen és ehhez hasonló szituációkat, hisz egy hajóban evezünk, mi pedig csak saját magunkat tudjuk befolyásolni. A proaktivitás fontos ahhoz, hogy az itthoni futball fejlődni tudjon, a szurkolók pedig látványos futballt és remek személyiségeket szeretnének a pályán látni. Most viszont magunk mögött kell hagyni az elmúlt heti eseményeket és előre kell tekintenünk.

– Mocsin kívül mindenkire számíthat vasárnap? Mi lehet a kulcs a Mezőkövesd ellen, hogy győztesen hagyják el a pályát?

– Egy kisebb sérülés miatt Bedi Bence minden bizonnyal kihagyja a vasárnapi összecsapást, de Kálnoki-Kis Dávis és Mim Gergely játéka is kérdéses. Fiatal csapatunk van, a játékosok pedig remek munkát végeztek a héten, így bízom benne, hogy ez vasárnap jó eredménnyel is párosul.