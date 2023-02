A Nagylengyel rögtön egy 10-1-es sikerrel indította a szezont, majd a második mérkőzésén is hat gólt szerzett a csapat. Ugyan a 3. fordulóban az üldöző és a bajnokságban még veretlen Zalatárnok otthonában 2-1-es vereséget szenvedett a jelenlegi listavezető, de onnantól fogva mind a kilenc mérkőzését megnyerte az együttes. A támadójátékra sem lehet panasz a csapatnál, hiszen a nagylengyeliek lőtték a legtöbb gólt a szezonban, összesen 67-ig jutottak, a legeredményesebb játékos Szalai Balázs volt 24 góllal. Az együttes még a Zalai Megyei Kupában is versenyben van, a 3. fordulóban bravúrgyőzelmet is arattak, hiszen a másodosztályban negyedik helyen álló Páterdombot búcsúztatták.

Az őszi szezonról és a tavaszi tervekről Izsán Tamást, a Nagylengyeli SE edzőjét kérdeztük.

– Mindenképp a tabella elejét szerettük volna megcélozni, és ez jelen állás szerint eléggé jól sikerült – kezdte a szakvezető. – Igazolni – még a nyáron – egy főt igazoltunk, továbbá egy játékos távozott. Nagy változások tehát nem voltak, a csapatnak a magja egyben maradt. Az ősszel tizenegy meccset megnyertünk, és csupán egyszer veszítettünk. Ez annak függvényében is jó mutató, hogy több fordulón keresztül kulcsjátékosok voltak sérültek, de hála istennek, mindenki felnőtt a feladathoz.

– A télen nem igazoltunk senkit. Szerettünk volna posztra igazolni, de sajnos ezek nem jöttek össze. A tavaszra heti két edzéssel készülünk, szerdánként műfüvön, péntekenként pedig teremben. Három edzőmérkőzést is terveztünk vasárnaponként, de sajnos az első ellenfelünk visszamondta a találkozót, úgyhogy két edzőmeccsünk lesz, utána pedig már bajnoki rajt van. Nagyon jó volt az edzések látogatottsága, bízom benne, hogy ez tavasszal ki fog jönni. Titkolt cél, hogy szeretnénk megőrizni a helyünket, vagy legalábbis a tabella elején szeretnénk végezni. Az első három-négy hely valamelyikét mindenképp szeretnénk behúzni.

Természetesen felmerült a kérdés, hogy szintet lépne-e a csapat, ha úgy alakulna.

– Beszélgettünk már róla, mi lenne, ha feljebb lépnénk, és a csapat nagy része vállalná is a másodosztályt – osztotta meg velünk a részleteket Izsán Tamás. – Ám, majd össze kell ülnünk, ha eljön ennek az ideje, és a tavaszi szezon úgy alakul. Ugyanis az utánpótlást lesz nehéz összeválogatni, hogy legyen elegendő létszámunk. Mert a feltételek adottak, csak a létszámmal vannak gondok.