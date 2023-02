Szerdán kora délután az egerszegi Vizslaparkban is csatlakoztak a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) évenkénti emlékfutásához, ezzel is tisztelegve a CISM megalapítása előtt (1948. február 18.). Az esemény fő célja, hogy kihangsúlyozzák a sport jelentőségét a katonai hivatás ellátása során. Zalaegerszegen a 20. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda szervezte meg az idei emlékfutást, melyhez a Ganz Ábrahám SZKI kadétjai és rendész tanulói is csatlakoztak a hadkiegészítő iroda munkatársaival közösen. Ferge László őrnagy, irodavezető bevezetője után a kadétok alakzatban futották le az előírt távot. Képünkön az emlékfutás egy pillanata: a kadétok (elöl) és a rendész tanulók közösen futottak.