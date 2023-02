Immár 14. alkalommal került sor a teremlabdarúgó-tornára a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola tornatermében, ez alkalommal 12 együttes részvételével. A szervezők elmondták, hogy a torna eredeti időpontja december vége, most technikai okok miatt került át az időpont februárra. Ennek tudható be, hogy valamivel kevesebb csapat nevezett a sporteseményre, így most egy napon át tartottak a küzdelmek, míg korábban az emléktorna kétnapos volt.

Az ÖKD-Csesztreg csapata nyerte a tornát

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A megmérettetés így is jól sikerült, két csoportban hat-hat együttes kezdte meg a selejtezőket, majd a két-két legjobb eredményt elért együttes került az elődöntőben, ők játszottak keresztbe az első négy helyért. A döntőben a lenti Szekeres Pékség csapata a házigazda ÖKD Csesztreg ellen lépett pályára. A lentiek sokáig vezettek egy góllal a parázs hangulatú mérkőzésen, ám végül 2-1 arányban a csesztregiek bizonyultak jobbnak. A harmadik helyezett a Kerkafalva együttese lett, ők a Czupi Csárda gárdáját múlták felől, a harmadik helyért játszott mérkőzés eredménye 5-4 lett.

A torna legjobb játékosának Őri Martint választották (ÖKD Csesztreg), a legjobb kapus Fábián Ádám (Szekeres Pékség), a torna gólkirálya pedig Tóth Bence lett hat góllal (Szekeres Pékség).

A lenti Szekeres Pékség második lett a tornán

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A mérkőzések mellett ez alkalommal is megemlékeztek az egykori főszervezőről, névadóról, Kocsis Gáborról, kinek sírját megkoszorúzták a program részeként.

A tervek szerint a tornát legközelebb újra decemberben, a két ünnep között tartják majd meg.