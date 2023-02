Mielőtt elkezdődött volna a találkozó egy köszöntés következett. Szombaton ünnepelte 90. születésnapját Szőcs János, a ZTE legendás edzője. Ebből az alkalomból köszöntötte Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere, Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa és Gellei Imre az MLSz képviseletében Szőcs Jánost, aki a találkozó kezdőrúgását is végezte.

A Vasas masszív védővonalat húzott, hiszen három belső védővel kezdett (mellettük a szélek is biztosítva voltak), s ezt kellett volna feltörnie a zalai támadóknak. A ZTE azonnal "munkához" is látott, hol középen, hol a széleken megpróbálva a védelem mögé kerülni. Ám az első nagy védés mégis a hazai kapusé, Demjén Patriké volt, ugyanis a 10. percben Szivacski lépett ki a jobb oldalon és a zalai kapusnak igencsak résen kellett lennie. A fővárosiak szándéka egyértelmű volt: várni az alkalmat, mikor lazul fel a zalai alakzat és lehet megindulni. Zalai szemszögből ugyanez úgy nézett ki: ment előre a hazai alakulat, de nem tudta hibára kényszeríteni az angyalföldi védelmet. A 31. percben Gergényi szöglete után alakult ki közeli lehetőség a zalaiak előtt, de blokkolták a labdát a vendégek. A 35. percben Németh egy bal oldali szabadrúgást lőtt azonnal kapura, de Uram csak kiütni tudta a labdát, viszont nem érkezett rá zalai játékos. Nagyjából ennyi. Mármint, ami az első félidőben történt és nem mondhatni, hogy tűz alatt lettek volna a kapuk...

Hármas cserét hajtott végre a Vasas a szünetben. Kondás Elemér ezzel próbálta frissíteni együttesét, de a ZTE kezdett erőteljesebben. A labdák eljutottak a 16-oson belülre, de ott hiába alakult ki helyzet hárított a Vasas védelme, vagy éppen Uram kapus. Egyre inkább nyomás alá került a Vasas kapuja és az 58. percben Mocsi fejelt kapura szöglet után, ám a léc alá tartó labdát kitenyerelte a vendégek kapusa. Ekkor már lehetett úgy fogalmazni, hogy érett a hazai találat, de persze amíg nincs meg, addig az eredmény 0-0... Erősödtek a hazai támadások, Manzingát is pályára küldte Ricardo Moniz, a ZTE vezetőedzője. A 68. percben aztán éppen ő játszott Némethhez, akit szabálytalanul szerelt Otigba a büntetőterületen belül. Tizenegyeshez jutott a ZTE, de Mocsi félmagas, erős, ám helyezetlen lövését kiütötte Uram. Ennél nagyobb gólszerzési lehetőség nem kell. Fölényben játszott a ZTE csapata, a Vasas csak elvétve tudott támadást vezetni, de az eredmény a vendégek szempontjából kedvezően alakult. Mondani sem kell, a ZTE FC-nek viszont az egy pont már kevésnek tűnt, hiszen több lehetősége volt és közelebb is állt a gólszerzéshez. Azonban a döntő pillanatokban hiányoztak a pontos passzok és a jó megoldások. Ahogy a Vasasnál is, a mikor a 85. percben Holender léphetett ki egyedül a bal oldalon, de a kapu elé érve beérték. Mocsi szépen szerelte.

Végül nem született gól, maradt a döntetlen és a gólképtelenség, ami most a legnagyobb probléma a kék-fehéreknél.