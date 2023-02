A csapat összeállítása a tavalyi évhez képest nem változott.

A legtöbbször a Berdár Norbert, Bihercz Tamás, Zborai Gyula, Halász Lajos, Végh Zsuzsanna „ötösfogatból” került ki a kezdő négyes. A sörgyári alakulat a kilenc mérkőzésből nyolc győzelemmel és egy döntetlennel áll az élen, a második helyezett PEAC és a harmadik Beremend előtt.

– A csapatban lehetőséget kaptak a fiatalok, többször szerepelt a mérkőzéseinken Gvozdenovic Katarina, Orbán Flóra, Havasi Patrik, Patard Máté és Virovecz Dániel is – tekintett vissza a félszezon történéseire Jakabfi Imre csapatvezető. – A statisztikák szerint Berdár és Bihercz nyújtotta a legjobb teljesítményt, de tőlük csak minimálisan maradt el Végh és Zborai. Első teljes NB II.-es szezonjának őszi felében jól teljesített Halász is, reméljük a hasonló folytatást. A csapat amúgy egységesen jó teljesítményre képes, legfőbb erejét is ez adja, jobb ez, mintha néhány „húzóember” emelkedne ki a keretből. A tavaszi idényben is fő cél a bajnokság megnyerése, valamint fiatalok minél hangsúlyosabb szerepeltetése és beépítése.

A csapatvezető hozzátette: a tavaszi idény március 11-én kezdődik, rögtön nagy rang­adóval: a kanizsaiak Pécsett, a legfőbb üldöző PEAC otthonában kezdik a menetelést. De a másik két riválisuk, a Beremend és a Pénzügyőr elleni mérkőzés is idegenben lesz. Ha ezt a három rangadót megnyerik, akkor nem lehet baj. De nem lesz egyszerű, mert hazai pályáján a PEAC és a Pénzügyőr is nagyon veszélyesnek ígérkezik.