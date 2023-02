DEAC–Zalakerámia-ZTE KK 83-81 (21-20, 13-16, 14-24, 23-11, 12-10) – hosszabbítás után

Debrecen, 500 néző. Jv.: dr. Mészáros, Goda, Makrai.

DEAC: Govens 17/3, Mócsán 24/15, Gáspár 5/3, Drenovac 9/3, Tóth Á. 4. Csere: Taylor 7, Polyák 7/3, Neuwirth, Scott 10. Vezetőedző: Andeljko Mandic.

ZTE KK: Trice 21/9, O’Reilly 7/3, Rakicevic 14/6, Csuti 2, Smith 6. Csere: Polster 3/3, Ostojic 17, Zsíros 5/3, Keller I. 6/6, Németh Á. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

A szerda esti mérkőzésen két jó formában lévő csapat találkozott, és nem kellett sokat várni az első időkérésre. A ZTE KK ugyanis gyorsan ellépett (2-8), így a hazaiaknál Andeljko Mandic azonnal jelezte: gyorsan rendezni kell a sorokat. Mindenesetre a zalaiak folytatták sikeresebben, és ha a hármasok is bejöttek volna a vendégeknél, tovább nyílhatott volna az olló. Így is vezetett a ZTE KK (4-12), de aztán a DEAC megtalálta a réseket és fordított, így zalai időkérés következett. Innentől nagyon szorosan alakult az első negyed, váltott vezetéssel (14-16, 18-16). Egy ponttal vezetett a DEAC, azonban Polster egy hármassal fordított, Ostojic pedig rátett erre egy duplát (21-25). Akadtak hibák mindkét oldalon, amikor O’Reilly hármasa kellett a zalaiaknak, hogy megint léptek egyet előre (23-28), aztán Trice következett. A ZTE KK őrizte előnyét, de az is látszott, hogy ezen a találkozón kőkeményen meg kell majd harcolni minden egyes pontért (27-32). A félidő hajrája előtt újabb hazai időkérés következett, de inkább az egerszegiek maradtak egységesebbek. Ostojic kosarai kellettek ahhoz, hogy ezt a negyedet nyerje a ZTE KK és előnnyel térjen pihenőre (34-36).

A félidei statisztika kiegyenlített találkozó képét mutatta, hiszen szinte minden mutatóban közel azonosan teljesítettek a csapatok. Viszont a hárompontosokat gyengén dobta a ZTE KK (2 sikeres/16 kísérletből), ugyanakkor a közelieket nagyon jól (12/18).

Következett a második húsz perc, egyenlített a DEAC, amikor Tóth Ádám és Mitchell Smith ütközött, s mindketten a térdüket fájlalták. Az egerszegi centert ápolni kellett a kispadon, a helyére érkező Zsíros viszont egy hármassal nyitott, majd gyorsan Keller Iván is távolról célzott pontosan (36-42). A DEAC játékosai keményen támadták a labdát felhozó egerszegieket, de a kék-fehérek megoldották a feladatot. Remekül sikerült a ZTE KK harmadik negyedbeli hajrája, hiszen Rakicevic és Trice hármasa, valamint Csuti duplája az addigi legnagyobb különbséget alakította ki (46-57). Sőt, Rakicevic újra betalált távolról (46-60). Az utolsó negyedet viszont egy 7-0-s sorozattal kezdte a DEAC, és kezdett feljönni. Mócsán hármasa beakadt, plusz O’Reilly még oda is ütött neki, így már csak három pont volt a különbség (59-62). Ritmust vesztett a ZTE KK, pedig szépen alakult számára minden. Mócsán egyenlített (62-62) és nem volt megállás... Az egerszegiek képtelenek voltak betalálni, a DEAC pedig átvette a vezetést, amin nem lehet csodálkozni. Hat perc alatt mindössze négy pontot szerzett a zalai csapat, amely teljesen elbizonytalanodott. Újabb kimaradt lehetőség következett, de még így is volt esély megnyerni ezt a mérkőzést, amikor Ostojic egyenlített (66-66), hazai oldalon viszont Mócsán Bálint nem tudott hibázni, aki viszont sportszerűtlen hibát követett el (69-68). Az egerszegiek labdát adtak el, ám a DEAC is. Pontosan 30 másodperc maradt a találkozóból, amikor Trice triplája beakadt (69-71). Govens betalált, így egylabdás meccs lett a találkozóból. Hat másodperccel a zárás előtt a győzelemért támadott a ZTE KK, de kimaradt a lehetőség, így hosszabbítás következett.

A ráadásban sem tudtak ellépni egymástól a felek, aztán Trice megsérült, kiesett a játékból. Az utolsó pillanatig nyílt maradt a találkozó (81-81), amikor a DEAC betalált, az ellentámadást elhibázta a ZTE KK és kikapott. Pedig megnyerhette volna a találkozót a rendes játékidőben, ám ahhoz túl sokat hibázott.

A 21. forduló további szerdai mérkőzéseinek eredményei: Kecskemét–Bp. Honvéd 94-77, Alba Fehérvár–Kaposvár 121-93, Körmend–Sopron 82-96, Szolnok–Oroszlány 96-59.