– Hajós Alfréd, eredeti neve szerint Guttmann Arnold szegény, kispolgári zsidó család gyermekeként született Budapesten 1878. február 1-jén – számolt be Horváth Vilmos. – Alig tizenhárom éves volt, amikor családját tragédia érte, édesapja a Dunába fulladt. Első olimpiai bajnokunk ekkor határozta el, hogy kiválóan megtanul úszni. Az ifjú Alfrédet számtalan más sportág is érdekelte, így belevetette magát az úszás mellett az atlétika, a sík- és gátfutás, a diszkoszvetés, a torna, a futball világába. Közben a Markó utcai főreál iskolában volt diák, érettségi után pedig a Műegyetemre iratkozott be, építészmérnöknek tanult. Ekkor már, tizennyolc évesen tagja volt a Magyar Úszó Egyesületnek, kiváló eredményeit látva delegálták az első, 1896-ban Athénben rendezett újkori olimpiára. Három számba, a 100, 500 és 12000 méteres gyorsúszásba nevezték be, bár a középső távon végül időzavarba kerülve nem indult el. Az olimpia úszóversenyeit Athénban, a Zea-öbölben, a nyílt vízén rendezték, a rövid távokon a versenyzők a vízből, a hosszabbakon hajóról startoltak. Alfréd számára, aki itthon a Rudas Fürdő kellemes vizében edzett, a 11 fokos víz dermesztően hideg volt, de nem hátrált meg. 1896. április 11-én magabiztosan megnyerte a százméteres versenyt, ezzel az első magyar olimpiai győzelmet aratva, röviddel utána pedig diadalmaskodott ezerkétszázon is. Teljesen átfagyott a vízben, alig volt magánál az eredményhirdetés idején, amikor a győztesek átvehették a nekik járó, ekkor még nem aranyból, hanem ezüstből készült érmeket.

Horváth Vilmos hozzátette: alig tért haza, kezdetét vette labdarúgói karrierje is. 1897-től igazolt játékosa volt a Budapesti Torna Clubnak, amelynek színeiben, a balösszekötői poszton az NB I. kiírásában két alkalommal, 1898-ban és 1904-ben bajnoki címet is nyert. Folytatta atlétikai szerepléseit is és a tornát sem hagyta abba. Új lehetőséget nyitott meg előtte, amikor beugróként 1897-ben játékvezetőként kellett közreműködnie a hazai bajnokságon, 1903 és 1908 között minősített, vizsgázott bíróként 14 elsőosztályú mérkőzésen fújta a sípot. Bírói, egyben aktív sportolói pályafutása végén még az európai szövetség bírói karába is bekerült, ám ott csak két válogatott mérkőzést vezetett, közben pedig két mérkőzés erejéig ő volt a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya, később az MLSZ alelnöke.

– Bár életének ebben az évtizedében Hajós a sportok polihisztorának bizonyult, a Műegyetemet is elvégezte, közben pedig 1899-ben letöltötte egyesztendős katonai szolgálatát – folytatta. – Fiatal építészmérnökként kezdetben két neves építész, Alpár Ignác, majd Lechner Ödön irodájában dolgozott, a szecessziós és az eklektikus stílusokat, a kor uralkodó építészeti irányzatait tanulva el tőlük. Hivatása, egzisztenciája és a sport világában továbbra is aktív szerepvállalása mellett, amit számos díjjal jutalmaztak, magánélete is egyenesbe került: 1908-ban megnősült. Kipróbálta magát újságíróként is, 1907-ben azonban önálló építészi irodát nyitott, tevékenysége középpontjában ettől kezdve a műépítészi munka, a tervezés állt. A következő három évtizedben számos épület készült az ő irodájának tervei nyomán. Aztán 1920-as évektől Hajós tervezői profilja és vele építészeti stílusa megváltozott. Ettől kezdve, ifjúkori sportolói pályafutását idéző módon főleg sportlétesítményeket, sportpályákat, stadionokat, uszodákat tervezett, a kor modern építészeti stílusát és megoldásait kezdte követni. Így több vidéki uszoda, pesti sporttelep mellett az ő munkája volt az UTE újpesti stadionja vagy a Millenáris, egy terve pedig az olimpiai mozgalom világába is visszarepítette.

Hozzátette: az általa és társa, egy másik sportpolihisztor mérnök, Lauber Rezső által készített uszodatervet benevezték az 1924-es párizsi olimpia művészeti vagy szellemi versenyébe, ahol ezüstérmet nyert, ám úgy lett második, hogy nem volt első helyezett. Hat év múlva pedig ez a terv testet is öltött Budapesten, a Margitszigeten, ahol felépült az a Nemzeti Sportuszoda, amely ma Hajós Alfréd nevét viseli.

A harmincas évek végén, a háborús felkészülés idejében fogyatkozott meg megbízatásainak száma, a zsidótörvények miatt lehetőségei is beszűkültek. Ennek ellenére, mint az első sportolónak, aki olimpiai dicsőséget szerzett az országnak, egészen a nyilas időkig komoly fenyegetéstől nem kellett tartania, 1944 őszétől azonban már neki is bujkálnia kellett. Hajós végül tüdőbetegség következtében 1955 őszén hunyt el, sírja a Kozma utcai zsidó temetőben van. Emlékét emléktáblákon, utcaneveken, az általa megálmodott épületeken, uszodáján túl a magyar sporttörténet aranykönyve őrzi, az építésztársadalom pedig késői elismerésként 2010-ben Ybl-díjat adományozott neki.