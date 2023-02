Mezőkövesd-Zsóry FC - ZTE FC 1-4 (0-1)

Mezőkövesd, 850 néző. Jv.: Káprály (Tóth II. V., Szert).

Mezőkövesd: Tordai - Zahary (Kállai K., 79.), Lukic, Beriashvili, Vajda - Brtan (Karnitski, 84.), Epheston (Bobál G., 79.), Da. Babunski (Filip, 64.) - Molnár, Drazic, Besirovic (Cseri, 64.) . Vezetőedző: Kuttor Attila.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Mocsi, Csóka, Gergényi - Szendrei - Mim (Meshack, 73.), Sankovic, Tajti - Szalay (Huszti, 82.), Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz

Gólszerzők: Molnár ( 70.), illetve Sankovic (24.), Tajti (75.), Ikoba (88.), Huszti (90.).

Sárga: Drazic (68.), illetve Lesjak (68.).

Mezőkövesd vagy Zalaegerszeg... Kedden este ez volt a kérdés, hogy mely város csapata jut be a Magyar Kupa legjobb négy együttese közé. A ZTE FC-nél ebben a szezonban többször is hangsúlyozták, hogy szeretnék megnyerni a kupát, ami nemzetközi kupaindulást jelentene, de persze nem lehetett más elképzelés a mezőkövesdieknél sem. Zalai oldalon csak a kispadon foglalt helyet Huszti András, aki a szombati, Fehérvár FC elleni találkozón szedett össze egy sérülést, ami jelezte: nincs teljesen rendben a védő. Ami a házigazdát illeti, Kuttor Attila csapata, ha nem is nevezhető kupaspecialistának, de tény: az elmúlt években eredményesen szerepelt az MK-ban. Három éve döntőt játszhatott, de a fináléban alulmaradt, ennél régebben, a ZTE FC 2010-ben játszott döntőt, amit szintén elvesztett.

Ám, ez már a múlt mindkét csapat esetében. 2023. február 28-án, kedden este csakis a pillanatnyi forma volt a mérvadó. Az esti, késői kezdés nem vonzott sok nézőt Mezőkövesden, de egy maroknyi egerszegi drukker azért így feltűnt a lelátón. Nem telt el egy perc sem, amikor Mim lövése alig kerülte el a bal alsó sarkot, a jó kezdés - egerszegi szempontból - alig 20 centiméteren múlt. A ZTE csapata egyértelműen felvállalta a kezdeményezőbb szerepkört, ez volt leszűrhető az első negyedóra játékából és később is ez volt a jellemző. A 24. percben pedig jött az első gól, amit a ZTE FC szerzett meg. Bojan Sankovic "startolt rá" egy kipattanó labdára, majd mellel maga elé tette és 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 0-1. Minden tekintetben megérdemelte a gólt a ZTE és persze a végig aktívan játszó Sankovic is, de kérdés volt, hogy mit lép erre a Mezőkövesd. Az egerszegiek minden tekintetben uralták a játékot, labdákat szereztek, és a Mezőkövesd gyakorlatilag veszélytelen volt Demjén kapujára. A ZTE FC megérdemelten és jobban futballozva játszott, kézben tartotta a találkozó alakulását.

Következett a második félidő, ami mindig hozhat változást. A Mezőkövesd el is kezdett valamivel aktívabb lenni, de nem igazán tudott veszélyt jelenteni a zalai kapura. A ZTE amellett, hogy támadott, hátul masszívnak bizonyult, hozzátéve, hogy egyre többet kellett figyelni a hazai támadásokra. Amelyek nem voltak ugyan huszárosak, de mindenképpen figyelni kellett rájuk. Erősödött a Mezőkövesd nyomása, és a 70. percben egy szabadrúgásból egyenlített a házigazda. Molnár Gábor a 20 méterre letett labdát ballal remek ívben juttatta a bal felső sarokba, 1-1. Kezdődhetett minden elölről, kérdés volt, hogy a lélektani fordulópontot ki miként kezeli. Tajti tudta, mit kell tenni! A 75. percben egyedül indult előre, betört a 16-oson belülre, majd jobbal, bokából 12 méterről a bal alsó sarokba helyezett, ezzel ismét előnyhöz juttatva a ZTE csapatát, 1-2. A Mezőkövesd már egyértelműen úgy cserélt, hogy erősítse támadásait, erre jött Ricardo Moniz válasza: beküldte Husztit, akivel erősíthette a védelmet. Az idő múlása már az egerszegieknek kedvezett, hogy aztán a 88. percben eldőljön a találkozó. Tajtival szemben szabálytalankodtak a hazaiak, de néma maradt a játékvezető sípja, Ikoba folytathatta a támadást és 11 méterről, a kapu üresen hagyott jobb oldalába lőtt, 1-3. De nem volt ezzel vége: két perc múlva Ikoba készítette le a labdát Husztinak, aki ellépett őrzője mellett és kissé jobbról, Tordai lábai között lőtte be a negyedik zalaegerszegi gólt, 1-4.

A ZTE FC ezzel a sikerrel elsőként jutott be a Magyar Kupa elődöntőjébe, amely a szerdai két , illetve a csütörtöki újabb egy találkozó után kap majd ellenfelet.