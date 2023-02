Az elmúlt hétvégén Budapesten a Magyar Atlétikai Szövetség felkészülési versenyén vettek részt a Zalaszám-ZAC atlétái. Jó eredmények születtek, több egyéni rekord is megdőlt, hiszen tovább zajlik a felkészülés és közeledik a fedett pályás országos bajnokság is.

A Zalaszám-ZAC versenyzőinek eredményei a MASZ viadalán. Férfiak. 60 m gát: 1. dr. Bartalos Dávid 8,94. U18. 60 m gát: 5. Lákovics Márk 8,89 (egyéni csúcs). Nők. 200 m: 5. Nagy Pálma 25,56 (egyéni csúcs). 60 m: 5. Nagy Pálma 7,79. B-döntő: 5. Kovács Anna 8,06. 60 m gát: 3. Röszler Dóra 9,07. Hármasugrás: 10. Magyar Dorka 10,59 (egyéni csúcs). U14. 300 m: 2. Kámán Boglárka Kata 45,29 (egyéni csúcs).

A most következő szombaton pedig hazai környezetben is összemérhetik felkészültségüket riválisaikkal a ZAC versenyzői. A XVIII. Kondex Kupát 11 órakor rendezik meg a Városi Sportcentrumban található futófolyosón, ahol a dunántúli klubok tagjai versenyeznek. A Kondex Kupa Zalaegerszeg nyílt fedett pályás atlétikai bajnoksága, és ezzel a versennyel tiszteleg a ZAC Kauzli József emléke előtt is.