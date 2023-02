Az elmúlt hétvégén 23 versenyző nevezett az idei év első megmérettetésére. Több jelentkező volt az ifjúsági kategóriában, és még egy hölgy induló is versenybe szállt. A szervezők nagy örömmel fogadták a szép számú nevezőt, és – mint elmondták – érezhető az egyre mélyülő barátság a versenyzők közt, és az is, hogy nyitottan és kedvesen fogadják az új résztvevőket. Mindez megerősítést ad számukra, hogy érdemes ezt a sportágat is népszerűsíteni a városban.

A verseny indulói

Az eredmények:

1. helyezett: Ábrahám Ádám.

2. helyezett: Tüske Bence.

3. helyezett: Tüske Benedek.

Különdíjas: Musits Márk.

Legmagasabb kiszálló: Gáspár László.