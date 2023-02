A hétvégi eseményen a Keszthelyi VDSE atlétái összesen négy döntős helyezést értek el. Ezen belül egy érem is jutott a Balaton-partiaknak, Csahóczi Kamilla révén. Csikós József edző tanítványa a 60 méteres síkfutásban az előfutamból 8,14 másodperces idővel kvalifikálta magát a döntőbe. A keszthelyi tehetség a fináléban 8,12 mp-cel a harmadik helyezést szerezte meg.

Csahóczi Kamilla ezen kívül a 300 m-es síkfutásban is döntős volt, melyben 42,86 mp után a 6. helyen ért célba.

Az ob-n rajthoz állt egerszegi versenyzők

Fotós: ZAC

A KVDSE 4x200 m-es leány váltója (Tik Júlia, Cseh Tamara, Vajda Tilla, Csahóczi Kamilla) 1:53,42 perces időeredménnyel a 6. helyen végzett. A fiúk mezőnyében Keszthelyről Tihanyi Zsombor is döntős volt, aki a 60 m-es gátfutásban 9,24 mp-cel a 7. helyen végzett, ráadásul ő még a fiatalabb évjáratot képviseli, így jövőre is ebben a korosztályban versenyezhet.

A Zalaszám-ZAC sportolói között is voltak döntős helyezettek a bajnokságon, s bár ketten éremközelbe is eljutottak, egerszegi versenyzőnek ezúttal nem sikerült dobogóra lépnie. A fiúk magasugrás versenyében Andrasek Vilmos 165 centiméteres eredménnyel negyedikként végzett, s ugyanígy negyedik helyezett lett Both Bálint a 300 méteres síkfutásban, 38,97 másodperces idővel. A ZAC 4x200 m-es fiú váltója (Nyári Attila, Nagy Dávid, Both Bálint Andrasek Vilmos) 1:47,27 perccel a hetedik helyen érkezett célba.

A ZAC versenyzőit Csiszár Attila és Laczkó László edző készítette fel.