Arról, hogy a kupa mennyire fontos a zalaiaknak ebben a szezonban, már korábban is nyilatkoztak a főszereplők. A ZTE FC-nél nem titkolják, ebben a sorozatban látják leginkább elérhetőnek a nemzetközi kupaporondra való kijutást, hiszen mindössze „csak” öt mérkőzést kell megnyerni hozzá. A ZTE FC az első kettőt (Kaposvár, Békéscsaba) már hozta, de a tét emelkedik és az ellenfelek erőssége is.

A ZTE FC szombaton a MOL Fehérvár FC legyőzésével (2-1) nagy tehertől szabadult meg. Az egerszegiek ugyanis november 8. óta nem tudtak nyerni a bajnokságban, de szombaton úgy jött össze a győzelem, hogy a fehérváriak már a negyedik percben vezettek. Abban, hogy a ZTE nem roppant össze, nagy szerepe volt annak, hogy meccs közben sikeresen váltottak. Ricardo Moniz elmondta: Tajti Mátyás kissé előbbre tolásával erősödtek a támadásaik. Tajti Mátyás amúgy is a tavasz legjobb meccsét játszotta, a zalaiak karmestere gyakorlatilag minden akcióban benne volt, s nem különben labdáinak „szeme” volt. Nem kisebb érdem a sikerben Csóka Dánielé és Szalay Szabolcsé, a két gólszerzőé. Előbbi védő létére remek fejesgóllal egyenlített, utóbbi játékos pedig mindkét gólban benne volt. Az elsőnél előkészített, a másodiknál pedig ő maga lőtte be azt a szabadrúgást, amit Tajti harcolt ki. Szalay Szabolcs a mezőny legjobbja lett, sokat köszönhet neki a csapat. Ez a három pont azért is jött most nagyon jól a ZTE FC csapatának, hiszen végre el tudott mozdulni a holtpontról és újra meg tudta közelíteni az előtte állókat. A Fehérvár FC-nél viszont talán most először mondták ki: a kiesés ellen kell harcolniuk, ami a klub lehetőségeit figyelembe véve szinte a valószínűtlen kategóriába tartozik...

Ám vissza a Magyar Kupához. A szombati találkozó után – az idő rövidsége miatt – erről is szó esett, és Ricardo Monizt megkérdeztük: milyen ellenfélre számít kedden este. Már csak amiatt is, hiszen a Mezőköved három hete a ZTE Arénában vendégeskedett bajnoki találkozón (0-0) és nem lehetett feltörni a védelmét.

– Valóban, idehaza nem sikerült betalálnunk a Mezőkövesd ellen, de odahaza nekik is nyerni kell – jegyezte meg Ricardo Moniz ezzel kapcsolatban. – Zalaegerszegen beparkolták a buszt a saját kapujuk elé, de otthon azért már mást játszanak. Tiszteljük a mezőkövesdiek csapatát, jó játékosaik vannak, s ne feledjük, hogy odahaza ebben a bajnokságban már legyőzték a Ferencvárost, vagy éppen a Fehérvárt. Csapatunk viszont ott is tudott győzni, hiszen az ősszel 5-0-ra nyertünk. Nagyon fontos lesz, hogy ne kapjunk piros lapot és hogy az ellenfél ne tömörüljön a kapuja elé. Azt gondolom, hogy az idegek harca is lesz a keddi, de meg lehet csapatomban az a kreativitás, ami szükséges a sikerhez és ez a szombati győzelem is kell, hogy lökést adjon. Ikoba mellett most már Grezda is ott van, akire számíthatunk.

Az, hogy kik játszhatnak majd a zalaiaknál, valószínűleg csak keddre derül ki. Huszti Andrást a szombati meccs hajrájában le kellett cserélni egy ütközés után, mert az oldalát fájlalta, Bedi Bence pedig továbbra is csak a lelátón foglalt helyet szombaton, de akár vissza is térhet.

A Mezőkövesd pénteken játszotta le bajnoki találkozóját, amin hazai pályán 0-0-s döntetlent ért el a Honvéddal szemben. Ezek a gól nélküli találkozók viszont csalókák lehetnek, hiszen a Mezőkövesdnek megvan a támadóarzenálja is, amivel ugyanúgy 27 pontja van a bajnokságban, mint a ZTE-nek. No meg, szintén ott van a Magyar Kupában az elődöntő kapujában a Nyergesújfalu és az MTK idegenbeli legyőzése után.

Kuttor Attila együttese - ugyanúgy, mint a ZTE FC - sem akar kikapni kedden. De, csak egyikük juthat be a legjobb négy közé.