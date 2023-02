Pedig a zalaiak ezúttal valóban nem kényeztették el az értük szorítókat. A szezonban csupán két győzelmet jegyző és Egerszegre is két vereség után érkező nyírségiek „ereszd el a hajam” alapon kezdték a meccset, ami olyannyira bejött nekik, hogy a második negyed elején 43-25-re is vezettek már. A ZTE KK becsületére legyen mondva, hogy ebből a hátrányból alig 15 perc tiszta játékidő alatt sikerült visszavennie a vezetést, majd a hajrában az erejével végképp elkészülő ellenfelet az este legnagyobb hazai vezetésével (97-87) két vállra is fektette.

Annak, hogy az összecsapás koreográfiája így alakult, tagadhatatlanul vannak pozitív vonatkozásai is. Ha a ZTE a papírformának megfelelő „kilencvenvalahány-hetven-egynéhányas” meccset játszott volna szombat este, arra öt perc múlva az sem emlékezett volna, aki ott ül a lelátó első sorában. A nagy küzdelemben kivívott sikernek viszont számos pillanata akadt, amelyre érdemes visszagondolni: Smith elképesztő zsákolásai és le­pattanói, Rakicevic labdaszerzései, Polster, Keller és Trice hármasai, Ostojic védekezései eleven emlékek lehetnek. Mint ahogy a meccs utolsó percei is, mely időre a ZTE végképp fel­őrölte a vendégek ellenállását, és szebbnél szebb kosarakkal zárta le a találkozót. S ezek mind alkalmasak arra is, hogy elfedjék a hibákat: a gyámoltalan támadásokat, O’Reilly eladott labdáit, a szellős védekezést, a rossz passzokat.

És végül is, történt bárhogy, a Zalakerámia-ZTE KK szállította a kötelező győzelmet, és egy debreceni fellépésre van a válogatott programja miatt beiktatott bajnoki szünettől. Mely után pedig a szezon végkifejlete szempontjából alapvető jelentőségű hazai meccsek következnek, a Szolnok, valamint a Falco ellen. Ha a csapatnak azokon sikerül a legszebb arcát mutatnia, pláne senkit nem fog már érdekelni, mi és hogyan alakult február közepén, azon a Nyíregyháza elleni, nehezen megnyert meccsen.