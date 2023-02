Trice, aki az első félidőben egy-egy gólpasszt, eladott labdát és faultot jegyzett szünet után visszatért irányítani és triplával nyitott. A ZTE sokkal összeszedettebben jött ki most, mint az elején, de a meccs azért nem fordult meg varázsütésre (23. p.: 54-59). A 37. percben aztán Keller hármasával újra vezetett a ZTE, de a nagy örömben Perry megint magára maradt és válaszolt. Ettől függetlenül a ZTE lassan, de biztosan felülkerekedett, a harmadik negyed hajrájában Trice második hármasa, majd Rakicevic labdaszerzése után az addigi legnagyobb hazai előny alakult ki (29. p.: 67-62). A Nyíregyháza azonban még kapaszkodott: O"Reilly negyedik eladott labdájával segítette őket, a negyed végén pedig 6,9 másodperc alatt sikerült egy duplára is felérniük az elbambuló hazai védők között (71-69). A záró játékrészt Trice triplája nyitotta, de a kosarat nem követte hazai diadalmenet, sőt (33. p.: 76-76). Ostojic nagyon akart, de hibázott dobást közelről, sőt, még távolról is, így haladtunk az éles végjáték felé (34. p.: 80-77). A Nyíregyháza mindent egy lapra, vagyis egy emberre tett fel: Perry több támadást is egyedül vitt végig, úgy, hogy a labdát közben egyszer sem adta le és átlépte a 30 pontos határt (36. p.: 82-81). Szebbnél szebb jelenetek következtek: Rakicevic légpasszából Smith zsákolása, majd a túloldalon egy blokk, aztán Ostojic, majd O'Reilly is bemutatott egy-egy remek betörést (39. p.: 92-83). A végén O'Reilly eladott még egy labdát, de a vendégek ebből már nem tudtak tőkét kovácsolni. Az eredmény megfelelt a papírformának, a meccs menetéről azonban már nem lehet ezt elmondani.

Sebastjan Krasovec: "Nehéz mérkőzés volt, ilyenre is készültünk. Az ellenfél nagyon jó egyéni kvalitású játékosokkal rendelkezik, mi pedig igen gyenge meccset játszottunk. Az ellenfél sokkal rövidebb kispaddal rendelkezik, ez döntött. El kell ismerni, hogy szerencsénk is volt."

Darko Radulovic: "A liga egyik legjobb csapata ellen játszottunk. Egy magas ember hiányzott a rotációból, ez fontos volt például a lepattanókért vívott harcban is. Fiatal játékosaink tették a dolgukat becsülettel, de nyomás alatt ők még nem mindig hoznak jó döntéseket. Ám végig volt esélyünk, ez nagy dolog."