A Szerdahely FC az őszi szezon során mindössze egy vereséget szenvedett, a többi 12 mérkőzését megnyerte. Ezzel az eredménysorral jelenleg vezeti a Déli csoport tabelláját 36 ponttal, előnye a második helyezett Molnári SE-vel szemben hét pont.

A bajnokság elején mindjárt „berúgta az ajtót” a Szerdahely FC, hiszen egy 9-0-s sikerrel nyitott Pogányszentpéteren. Aztán jött a délvidéki örökzöld, az FC Napred elleni találkozó, amelyet a Szerdahely nyert meg (5-1) Tótszentmártonban, hiszen a szerdahelyiek itt játsszák a hazai találkozóikat. A jó szereplést aztán folytatta; az egyetlen vereségét a 6. fordulóban szenvedte el, amikor a Zalavár nyert ellene 3-2-re.

Az őszi 13 találkozón messze a legtöbb gólt, hetvenet lőttek, 21-et kaptak, a gólkülönbség 49. A csoport góllövőlistáját is szerdahelyi játékos, Matyók Martin vezeti 26 találattal. A Szerdahely FC játékos-edzője, Horváth József nem titkolta, hogy valami hasonló szereplést álmodtak meg.

– A szezon őszi szereplését tekintve azt mondhatom, hosszú ideje készültünk már arra, hogy kiemelkedő eredménysort érjünk el, s ez az idény első felében sikerült is – mondta el az eddigi szereplésükkel kapcsolatban. – Sok munka volt ebben, illetve az is jól jött, hogy lényegében sérülések nélkül tudtuk le az őszt. Talán csak a kapusposzton kellett pótolnunk kieső játékosunkat. Úgy érzem, ezt is megoldottuk, és a jó indulást követően szeretnénk a szintet tartani a tavaszi szezon során is. Ennek jegyében kezdtük az alapozást, felkészülési meccseket is kötöttünk le. Tudjuk, nem lesz egyszerű a folytatás, vár még ránk szomszédvári rang­adók sora is, hiszen ne feledjük, a mindig nagy érdeklődéssel várt Szentmárton elleni mérkőzés mellett az utóbbi években folyamatosan jól teljesítő és jelenleg is második Molnári SE-vel is nagy meccset vívhatunk.