Három tavaszi bajnoki mérkőzésén eddig egy pontot szerzett a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, viszont szerdán mindezt félre lehet tenni. A Magyar Kupában ugyanis csak a győzelem és a továbbjutás számít, ami feltett szándéka a ZTE FC együttesének. A kék-fehéreknél többször is hangoztatták, hogy a kupában komoly terveik vannak, hiszen ez az a sorozat, amelyből a legrövidebb úton lehet kijutni az európai kupaszíntérre.

Tajti Mátyás, az egerszegiek középpályása is ezt erősítette meg. A ZTE játékmesterének munkáját a felkészülés alatt egy bokasérülés nehezítette, de ezen már túl van.

- Az FTC ellen még csereként léptem pályára, de a legutóbbi két mérkőzést már végigjátszottam, úgyhogy mondhatom száz százalékban felépültem - kezdte Tajti Mátyás, amikor a kupacsata apropóján megkerestük. - Most kupamérkőzés következik, amit kellően komolyan veszünk, hiszen innen lehet a legrövidebb úton nemzetközi kupaindulást kiharcolni. Szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát, az élvonalbeliek közül több csapat kiesett már, hogy mást ne említsek, a címvédő Ferencváros is. A legtöbbet szeretnénk kihozni a sorozatból, amihez persze nyerni kell szerdán is. Arról persze szó sincs, hogy könnyű mérkőzésre számítunk, szerintem olyan lesz, mint az előző körben a Kazincbarcika elleni találkozónk. Az ellenfél mindent megfog tenni, de remélem, ebből a meccsből is jól jövünk ki a végén.

A Tajti Mátyás által említett Kazincbarcika elleni találkozót a ZTE FC 2-0-ra nyerte meg szintén idegenben, Mocsi Attila és Zoran Lesjak találataival. Azaz két védő volt eredményes, de fontosak lennének most már a gólok a támadók részéről is. Az egerszegiek a tavasz során lejátszott három mérkőzésükön egy találatot jegyeznek, az FTC elleni 2-1-es találkozón Huszti András révén. Vagyis egy védő góljának köszönhetően. Tajti Mátyást arról is kérdeztük, szerinte mikor indulhat be a gólgyártás "elöl", hiszen erre nagy szüksége lenne a csapatnak.

- Úgy látom, hogy hiányoznak azok a bizonyos villanások, melyek korábban megvoltak - mondta el erről a középpályás. - Ha lesznek ilyenek, akkor velük a gólok is jönnek majd. Ezen dolgozunk, hogy minél előbb elkapjuk a fonalat. Szerdán beleállunk a meccsbe, ahogy a szezon elejétől minden találkozón így teszünk. Az biztos, hogy nem vesszük félvállról ezt az összecsapást sem, hiszen vannak céljaink. Vasárnap a Puskás FC otthonában is fontos meccs vár ránk, hiszen kellenek a bajnoki pontok is.

A ZTE FC eddig egy alkalommal játszott döntőt a Magyar Kupában, méghozzá 2010-ben, de akkor a DVSC 3-2-re legyőzte az egerszegieket a Puskás Ferenc Stadionban rendezett fináléban. A szerdai ellenfél, a Békéscsaba viszont egyszeres kupagyőztesnek mondhatja magát, hiszen 1988-ban Csank János vezetésével megnyerte a Magyar Kupát. Jelenleg a csabaiak a 20 csapatos NB II-ben a kieső 18. helyen állnak. Az Előre az előző körben egy másik zalai csapatot, az FC Nagykanizsát búcsúztatta 4-1-es sikerével, bár a mutatott játék képe alapján ekkora különbség talán nem volt a két együttes között.