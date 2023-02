Az egerszegieknek jelen állás szerint minden tavaszi bajnoki találkozójukat meg kell nyerniük, hogy megvédhessék bajnoki címüket, de a sikerhez kell „segítség” az ellenfelek részéről is. Ám a spliti vereség után bravúrra lenne szükségük a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe kerüléshez is.

– Nem volt zavarmentes a felkészülésünk, az energiaválság minket is utolért – mondta Fehér László edző. – Szerencsére a klubvezetés intézkedett és januárban is tudtunk edzeni, azonban a tervezettnél így is kevesebbet gyakoroltunk. Bizakodó vagyok, hogy sikeresek lehetünk tavasszal, de majd csak a pályán derül ki, hogy az elvégzett munka mire elég.

A ZTK-nál örülnek, hogy a BL-visszavágó előtt a Győr SZOL elleni szombati (13 óra) bajnoki mérkőzésen mérlegre tehetik a formájukat.

– Nem tartom lehetetlennek, hogy a Szuper Liga tavaszi folytatásában minden mérkőzésünket megnyerjük, de ahhoz, hogy az örök rivális Szegedet megelőzhessük, nekik kétszer ki kell kapniuk, tehát szükségünk van az ellenfelek segítségére is. A csongrádiak mellett a másik dobogós, a Kaposvár is hozzánk látogat, de így sem lesz egyszerű a feladat. A Szeged ellen ráadásul a sima győzelem nem is elég, minimum 6:2-re kell nyernünk, s közben figyelni a szettpontok alakulására is.

Ismert: a Bajnokok Ligájában a negyeddöntő első, horvátországi mérkőzésén 6:2-re kapott ki a ZTK-FMVas. Az egyéni eredményeket látva a horvátok sem voltak bomba formában, de zalai oldalon is becsúszott több rossz teljesítmény, és 600 fa alatti egyéni eredménnyel a nemzetközi porondon nehéz pontot fogni.

– A vereség ellenére a KK Metojak Split ellen nagyobb esélyt látok a továbbjutásra, mint az előző fordulóban, a német csapat ellen – vélekedett Fehér László. – Nem utolsó szempont, hogy most hazai pályán játszunk, de nagyon oda kell figyelnünk, mert a horvátok nem rossz tekézők. Remélem, a csapat a tudásához méltón játszik, s akkor továbbjutunk. A sikert 7:1-es győzelem garantálná, 6:2-nél a szettpontok tekintetében is jobbnak kell lennünk. Jó volna bekerülni a négyes döntőbe, amit Grazban rendeznek meg, tehát az utazás nem jelentene nagy anyagi terhet.