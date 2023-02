Korán köszöntött be a tavasz az NB III.-ban, de éppenséggel az időjárás tökéletesen megfelelt egy tavaszi nyitányhoz. Mindezt csak amiatt érdemes megemlíteni, mert a múlt hét elején igazi téli időnk volt, már ami a hőmérsékletet illeti. Mindez a csapatok számára megnehezítette a felkészülés hajráját, hiszen nehéz volt így füves pályán gyakorolni, de szerencsére emiatt egy mérkőzés sem maradt el.

Zalában mindjárt megyei rangadót hozott a nyitány, hiszen az FC Nagykanizsa látogatott a ZTE FC II. otthonába. A találkozó - dél-zalai szempontból bizonyosan - emlékezetesre sikeredett, hiszen az FCN gólzáporos győzelmet aratott a megyei rivális ellenében. A 7-0-s eredmény úgy alakult ki, hogy az első három kanizsai találatot Lőrincz Bence szerezte, aki ezzel klasszikus mesterhármast ért el a tavasz nyitányán mindössze 24 perc alatt.

– Nem gondoltam volna, hogy így indítom a tavaszt, bár már a téli edzőmeccseken is jól ment a gólszerzés, a lehetőségeimet jó arányban használtam ki - árulta el Lőrincz Bence arra a felvetésünkre, hogy hasonló nyitányban gondolkodott-e. – Abban biztos voltam, hogy a ZTE II. ellen is lesz lehetőségem, és persze örülök neki, hogy így sikerült ez a találkozó. Összességében nem ilyen mérkőzésre számítottunk, sokkal nehezebbre. Lehet, hogy kicsit túlzó amit mondok, de vasárnap osztálykülönbség volt a két csapat között, igaz, azt is meg kell jegyezni, hogy az ellenfél csapata tele volt fiatalokkal.

Az FC Nagykanizsa mindenesetre esélyesebb csapatként érkezett Egerszegre, már csak a pozíciójából fakadóan is. Gombos Zsolt együttese a harmadik helyen áll, és a mostani győzelemmel ezt még jobban megerősítette. Lőrincz Bencét arról is kérdeztük, mekkora lökést adhat számukra ez a magabiztos siker.

– Egy-egy szezon, vagy idény első meccse minden bajnokságban fontos, nekünk is az volt - említette a kanizsai támadó, aki most már 13 gólos a bajnokságban és a Nyugati-csoport góllövőlistáján feljött az ötödik helyre. - Ráadásul egy megyei rangadón így kezdeni nagyon jó nyitányt jelent, bízunk benne, hogy ez lökést ad a következő, Budaörs elleni találkozónkra. A későbbiekben is hozni kell a kötelező győzelmeket, ez fontos, a rangadókon meg bármi megeshet. A sorsolásunk olyan, hogy a fő riválisainkat a tavasz során hazai környezetben fogadhatjuk. A második, de titkon talán még az első helyezést is megcélozhatjuk.

Ahogy Lőrincz Bence is említette, nagyon fiatal játékosokból álló csapat volt az ellenfelük, a ZTE FC II.-nek pedig a jövőben főleg a közvetlen riválisaikat kell, hogy legyőzzék céljuk, a bent maradás kiharcolása érdekében.

A harmadik NB III.-as zalai csapat, a Technoroll Teskánd együttese is jó rajtot vett, hiszen a Balatonfüreden elért 2-2-es döntetlen, a pontszerzés jó eredménynek számít. Főleg annak fényében, hogy a Teskánd kerete a télen alaposan átalakult, kulcsjátékosok távoztak és főleg fiatalok érkeztek a helyükre. Pergel Attila együttese bátran futballozott, vezetése után hiába került hátrányba, nem zuhant össze és a hajrá kezdetén szerzett találattal kicsikarta a döntetlen.