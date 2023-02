FC Nagykanizsa

Csapataink közül a dél-zalaiak vannak a legelőkelőbb pozí­­cióban, hisz a harmadik helyen tanyáznak. A tél mégis mozgalmas volt Gombos Zsolt csapatánál: elsősorban gazdasági szempontok miatt kellett változtatni a keret összetételén.

– Jól sikerült a felkészülésünk, a munkát elvégeztük – állapította meg Gombos Zsolt. – Úgy érzem, az időzítés is sikerült, hiszen a felkészülés harmadik-negyedik hetén kapták a játékosok a legnagyobb terhelést, s most már a frissítésen van a hangsúly. Bízom benne, hogy jó lesz a formaidőzítés. Fizikailag és taktikailag is készen áll a csapat a nyitányra, most, az utolsó héten viszont a fagy miatt csak műfüvön tudunk edzeni, ami nehezíti a dolgunkat. A keret létszáma csökkent: hatan távoztak és hárman érkeztek.

Az FC Nagykanizsa vezetésének nem titkolt célja a harmadik hely megtartása.

Azt kérdeztük Gombos Zsolttól: emiatt érzése szerint lesz-e nyomás együttesén?

– Az a csapat, amelyik meg akar tartani egy ilyen pozíciót, eleve nyomás alatt van, de én személy szerint inkább élvezem ezt a helyzetet – hangzott a válasz. – Nyomás alatt játszani ebben a helyzetben inkább ajándék, mert nem mindegy, hogy a kiesés veszélye, vagy éppen a feljutás esélye adja a terhet. Célunk továbbra is a dobogó, úgy érzem, nem gyengült a csapat, és élesebb verseny alakult ki a posztokon. A ZTE II. ellen a hétvégén figyelni kell, hiszen az ősszel, hazai pályán is megégtünk ellenük, fiatal, jó csapatuk van, az akadémiákra jellemző játékot játszanak. Itt a fizikai különbség és a rutin számít, nagyon remélem, hogy ez a mi javunkra dönti el a találkozót.

Az FC Nagykanizsa keretének változásai. Érkezett: Hajdinger Raul Zoltán (FC Fehérvár II.), Sági Marcell (MTK Budapest), Kálovits Henrik (Tarr Andráshida SC). Távozott: Kovács Zoltán (Teskánd), Szökrönyös Zoltán (Teskánd), Bagó Benedek (kölcsönbe Semjénháza), Pleszkán Tibor (Dabas), Hajagos Tamás (III. Kerület), Aszalos Richárd (–).

ZTE FC II.

A vasárnapi zalai rangadó házigazdája a 16. helyen áll a tabellán. Az egerszegi kék-fehérek második együttesének célja a tavaszra az NB III.-ban való bennmaradás kiharcolása. A gárda helyzete speciális, hiszen fő feladata, hogy játékosokat fejlesszen.

– A felkészülésünk sikerült, a srácok jó teljesítményt nyújtottak hazai NB III.-as és szlovén másodosztályú klubok ellen – említette Koller Zoltán vezetőedző. – Zömében 17-18 éves játékosok futballoztak, bennük még nincs meg a felnőttfutballban tapasztalható érettség, de ebben is léptünk előre. A legfontosabb számunkra, hogy egyénileg hozzuk ki a maximumot futballistáinkból. A csapatot képesnek tartom a bennmaradásra. Fia­tal társaság a miénk, a nagy hullámzásokat kell kiküszöbölnünk a játékban. Két élcsapat ellen kezdünk, hiszen a Nagykanizsa után a Tatabánya lesz az ellenfelünk. A zalai rivális ellen is szeretnénk megmutatni, hogy a fiataljaink fel tudják venni velük a versenyt.

A ZTE FC II.-be Balabás Bence érkezett az Austria Wien­től, illetve az U17-es csapatból Mulasics Dániel került fel az NB III.-as kerethez. A távozók között Sipőcz Bence, Péterfi Ádám és Vert Tamás van, ők mindannyian Teskándra igazoltak.

Technoroll-Teskánd KSE

Az osztály zalai újonca a 17. helyen telelt, de Pergel Attila vezetőedző is megerősítette: továbbra is céljuk a bennmaradás. Náluk elég nagy volt a mozgás a télen, a kezdőcsapatból többen távoztak.

– Valóban sokan elmentek, de körülbelül ugyanannyian érkeztek is – ismerte el Pergel Attila. – A felkészülést elvégeztük, remélem, ez az eredményeken is megmutatkozik, hiszen az edzőmeccseink jól sikerültek. Átalakult a csapat, úgy érzem, motiváltabb játékosokat tudunk pályára küldeni, mint az ősszel. Akik érkeztek, előző csapataikban kevesebb lehetőséget kaptak, nálunk viszont bizonyíthatnak. Nem zárom ki, hogy a második csapatokat leszámítva a miénk lesz a legfiatalabb átlagkorú együttes a mezőnyben. A nyitány nem lesz egyszerű, hiszen a héten mi sem tudtunk eddig még füvön edzeni, a pályánk ugyanis fagyott állapotban van. A Balatonfüred agresszív futballt játszik, mi viszont szeretnénk focizni, és ebben akár a meglepetés is benne lehet. Sok múlik majd a helyzetkihasználáson.

A Teskándhoz visszatért az egyesülettől a nyáron távozott Nagy Richárd, azonban rá még nem számíthat a nyitányon Pergel Attila, ugyanis 30 nap szükséges, míg újra amatőr státuszba kerül.

A Teskánd keretében bekövetkezett változások. Érkezett: Nagy Richárd (Haladás VSE), Kiss Ádám (Jánosháza), Horváth József (Illés Akadémia), Vert Tamás (ZTE FC II.), Sipőcz Bence (ZTE FC II.), Péterfi Ádám (ZTE FC II.), Kovács Zoltán (FC Nagykanizsa), Szökrönyös Zoltán (FC Nagykanizsa). Távozott: Pergel Bence (Ausztria), Simonfalvi Gábor (Ausztria), Bolla László (Ausztria), Czirjék Zoltán (Nafta Lendva, szlovén), Molnár András (Ausztria), Őr Máté (Ausztria), Potyi Gábor (Király SE), Bailo Dávid (befejezte a játékot).

