Két mérkőzésen jutott túl az egerszegi együttes a labdarúgótavasz során, és bár múlt kedden hazai vereséggel kezdett, mégis azt a könnyebb „elengedni”. Az FTC elleni, az őszről pótolt összecsapáson ugyanis olyan ellenfél várt a kék-fehérekre, amellyel szemben még hazai pályán sem feltétlenül ők voltak az esélyesek. Mindenki tudja, hogy a fővárosiak milyen erőt képviselnek, nem véletlenül vezetik a tabellát 9 pontos előnnyel, miközben egy találkozójukat – éppen kedden Pakson – még pótolniuk is kell. A ZTE FC a hazai 2-1-es vereség ellenére is egyenrangú partnere volt a múlt héten az FTC-nek, jól futballozott, és ez volt az a meccs (és ellenfél), amelyre azt szokták mondani: ki lehet kapni…

A DVSC elleni szombati hivatalos tavaszi nyitányon viszont visszaköszönt a kék-fehérek számára az ősz. Emlékezetes: a bajnokság jól indult a zalaiak számára, de kezdődhetett volna még jobban is, ha nem csúszik be két piros lap. Az Újpest elleni ikszben és a Kecskemét elleni idegenbeli vereségben ugyanis vitán felül nagy szerepet játszottak a kiállítások, melyek után zalai oldalon megfogalmazódott: ezekre a későbbiekben jobban kell figyelni. Mármint hogy ne kapjanak pirosat, mert az emberhátrány felborítja az agresszív, letámadáson alapuló játékukat. Debrecenben a gyorsan bekapott első gól után gyakorlatilag a ZTE FC akarata érvényesült, Ricardo Moniz együttese beszorította a házigazdát a saját térfelére. Aztán jött a 33. perc, amikor Mocsi Attila szabálytalankodott Sós Bencével szemben. Büntető következett és a kiállítás, vagyis a piros lap… A 11-es jogosságát igazából nem lehet vitatni, hiszen a zalai védő kézzel valóban megtámasztotta riválisát, azonban az, hogy jár-e mellé még a kiállítás is, erősen véleményes. Káprály Mihály játékvezető döntését a VAR is „jóváhagyta”, a ZTE számára pedig igazából itt véget is ért a mérkőzés. Jött az újabb gól és a szünet, meg a gyors második félidei találat, amellyel 3-0 lett az eredmény.

A találkozó után Ricardo Moniz, a ZTE FC mestere vélhetően emiatt volt zaklatottabb. Mármint a kiállítás miatt, hiszen az M4-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: „Minden héten az áldozat szerepébe kerül a csapatom, és ezt már ama­tőr­ségnek tartom.” Szerinte a játékvezető már a mérkőzés előtt távolságot teremtett azáltal, hogy odament Ikobához és figyelmeztette. A kívülálló az ilyen kulisszatitkokat persze nem láthatja, mindenesetre a szakvezető talán ezzel akarta érzékeltetni, hogy túl erős döntés született a kiállításnál is. A ZTE nem tudott megbirkózni az emberhátránnyal, a tanulság pedig ugyanaz marad, mint az ősszel: lehetőleg elkerülni a kiállítást!

A Mezőkövesd elleni vasár­napi hazai találkozó most felértékelődött, hiszen a riválisok feljöttek a kék-fehérekre, akik egy helyet visszaestek, és jelenleg hatodikok a tabellán. Most kellene majd a győzelem, de nagyon.