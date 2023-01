A honi férfi kosárlabdázásban a mindenkori ZTE–Körmend párosítás a legrégebbi múltra visszatekintő derbit is jelenti, s nem csak nevében. Jóllehet a két csapatnak voltak gyengébb – de persze zömében jobb... – pediódusai is, ám amikor találkoztak, abban a csatában soha nem kellett csalódnia egyik tábornak sem. Az ehhez hasonló rangadókhoz igenis kell a hangulat, ami a két város közelsége miatt mindig megvan.

A mostani találkozóra is pillanatok alatt elkelt a körmendieknek átadott százötven vendégjegy, de pénteken dél körül gyakorlatilag már alig volt szabad jegy a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok lelátójára. Szombaton már nem lesz helyszíni jegyértékesítés a sportcsarnoknál, viszont online lehet majd belépőt venni, ameddig lesznek még szabad helyek... Ez is mutatja, hogy az érdeklődéssel nincs gond – nem mintha máskor ne vonzott volna mindig rengeteg nézőt ez a párosítás –, köszönhetően annak is, hogy a Zalakerámia-ZTE KK „elkapta a fonalat”.

Sebastjan Krasovec együttese jelenleg az ötödik helyet foglalja el a tabellán, a három legutóbbi mérkőzésüket (ebből kettőt idegenben) megnyerték a kék-fehérek. Legutóbb múlt pénteken, az óév zárásaként Szegeden győzött biztosan a zalai csapat, úgyhogy rendesen „megágyaztak” a szombati derbinek. A Körmend két győzelemmel szerzett eddig kevesebbet és a nyolcadik a vasi együttes, amelynél azért történtek változások a két csapat legutóbbi összecsapása óta. Kicsivel régebbi hír már, hogy a vezetőedző, Antonisz Konstantinidesz távozott, helyét Kocsis Tamás vette át, az év végével pedig távozott Brandon Parrish. A helyére megtalálták ugyan az új légióst a vasiak, ám információink szerint Justin Edwards ugyan megérkezett, de a játékengedélyét nem tudták időben kiváltani a körmendiek.

A ZTE KK-nál Németh Ákos bokasérülése miatt továbbra sem léphet pályára, a többiek igen. Ami jó hír, s noha az előjelek most kedvezőbbek egerszegi oldalon, Sebastjan Krasovec vezetőedző is jól tudja, hogy nem vár könnyű mérkőzés csapatára. Sőt...

– Szerencsére semmi különös nem történt a heti munkában, kivéve azt, hogy Németh Ákos sajnos továbbra sem áll rendelkezésünkre, talán a jövő héten – mondta el a derbi előtt a zalaiak szlovén vezetőedzője. – Tudjuk, hogy mit jelent ez a mérkőzés mindkét oldalon, de ugyanúgy készültünk rá, mint a többi találkozóra. Az esztendőt jól zártuk, nyertünk Szegeden, ahol a legfontosabb a győzelem volt, de a játékkal is elégedettek lehettünk. Most egy nagyon fontos találkozó vár ránk. Hazai pályán játszunk, ahol mindig, mindenki ellen a győzelem a legfontosabb. Nagyon nehéz meccs vár ránk, hiszen a Körmendnél edzőt váltottak, csapatuk a legutóbbi találkozónk óta a nemzetközi porondon is szerepelt és azok a mérkőzések minden bizonnyal csak edzettebbé tették együttesüket. Mindenre fel kell készülnünk, ugyanis remek egyéni képességekkel is rendelkező együttes a Körmend, és csapatként is erős. Tudjuk azt is, hogy milyen hangulat lesz a csarnokban, ez fontos nekünk, ugyanis a szurkolóink a hatodik játékost jelentik és mindig sokat segítenek a csapatnak. Erre szükség lesz szombaton is, mindenképpen egy hazai győzelemmel szeretnénk megörvendeztetni szurkolóinkat és minden támogatónkat az új év kezdetén.

A ZTE KK vezetése azt kéri a drukkerektől, hogy időben érkezzenek a csarnokba (a kapukat 16.30-kor nyitják), hiszen fokozott ellenőrzés lesz a belépésnél, ami lassíthatja a bejutást.