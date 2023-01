ZTE FC II. - Komáromi VSE 2-1 (1-0)

Zalaegerszeg.

ZTE II.: Németh (Sinkó) - Király, Dóczi (Bolla), Bedővári, Jóna - Kámi (Mulasics), Dobos, Györe - Bedő, Kovács (Varga), Papp (Fábián). Edző: Koller Zoltán.

A zalai gólszerzők: Bedő, Kovács.

A házigazda edzője, Koller Zoltán elmondta: a szintén az NB III Nyugati-csoportjához tartozó Komárom elleni mérkőzés jól szolgálta a felkészülésüket, és ezúttal már az eredményre sem lehetett panasz. A helyzetek alapján kialakulhatott volna nagyobb különbség is, a lényeg azonban az, hogy szépen alakul a játék a bajnoki rajtra. A ZTE a múlt hét közepén a szlovén Lendva ellen is játszott egyébként egy felkészülési mérkőzést, és akkor 2-1-re kikapott. A bajnoki főpróba pedig szombaton (február 4.) 13 órakor, ugyancsak hazai környezeben következik a Teskánd ellen.

Illés Akadémia U19 - Technoroll-Teskánd KSE 2-2 (2-0)

Szombathely.

Teskánd: Pergel D. - Sipőcz (Gyarmati), Bekő (Bedő M.), Vert, Kovács, Hetesi, Kiss, Szinai (Szabó), Horváth, Bontó, Szökrönyös (Lórántfy). Edző: Pergel Attila.

G.: Szabó (2).

A Teskánd végig fölényben játszott a vasi fiatalok ellen, akik közt az NB II-es Haladás VSE-ből több visszajátszó is helyet kapott ezúttal. A szünet előtt, balszerencsés körülmények között két gólt is kapott a Teskánd, mely azonban a félidőben rendezte a sorokat és a folytatásban egyenlíteni is tudott. A zalai edző, Pergel Attila szerint a mérkőzés megmutatta hogy a bajnok rajtig még a helyzetek kihasználásában kell előre lépnie csapatának, de látható volt az is, hogy a fiatal együttes játéka szépen alakul.

A keret pedig már készen is van, miután a Teskánd éppen szombaton nyélbe ütött két igazolást. Az Illéstől Horváth József került hozzájuk (ő már pályára is lépett a találkozón), a Haladástól pedig visszakerül a gárdába Nagy Richárd. A Teskánd a ZTE II. elleni főpróba előtt szerdán még újra Szombathelyen játszik edzőmeccset, a Király SE ellen.

FC Nagykabizsa - Dombóvár 14-0 (7-0)

Nagykanizsa.

FCN: Borsi (Bocskai) - Szabó (Józsa), Szanyi, Bencze, Varga - Godzsajev (Kretz), Szilágyi (Kószás), Szökrönyös D.- János, Török (Hajdinger), Lőrincz (Sági). Edző: Gombos Zsolt.

G.: Kószás (3), Lőrincz (6), János (2), Sági, Szilágyi, Szabó.

A Tolna megyei I. osztályú bajnokság éllovasa volt a vendég Kanizsán, a két csapat közti különbség pedig még nagyobb is lett annál, amit az osztálykülönbség indokolna.

- A felkészülés legkeményebb hetén vagyunk túl, azt hittem, kicsit enervált lesz a csapat, de a fiúk remekül teljesítettek - fogalmazott Gombos Zsolt. - Elégedett vagyok a hozzáállással, az eddig elvégzett munkával, a bajnoki rajtra készen leszünk.

A Nagykanizsa kedden este fél hétkor játszik edzőmeccset hazai környezetben, a Semjénháza ellen, a bajnoki főpróba pedig vasárnap 11 órakor következik Kanizsán, a horvát harmadosztályú Kapronca ellen.