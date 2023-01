A végül 28-27-re megnyert mérkőzésen szinte végig a szlovénok vezettek, volt már négy gól is a különbség (17-13), és még a második félidőben is tartotta előnyét Uros Zorman együttese. A hajrá kezdete előtt viszont parázs jelenetek következtek, hiszen kakaskodás alakult ki a szlovén kispadnál Blaz Blagotinsek és Rosta Miklós között - aztán többen is beszálltak ebbe -, végül utóbbit a játékvezetők piros lappal kiállították. A mérkőzésnek viszont nem volt még vége, Chema Rodriguez együttese fokozatosan zárkózott. Rendkívül izgalmas utolsó perc következett, hiszen 27-27-es állásnál magyar időkérés után, négy másodperccel a vége előtt Bodó Richárd talált be, majd Székely Márton bravúrral hárította még a házigazda utolsó próbálkozását.

Ezzel egy góllal megnyerte a magyar válogatott az első, Szlovénia elleni felkészülési mérkőzését. Együttesünkben Bodó és Lékai 5-5 találattal zárt, Bánhidi és Rodriguez 3-3 gólt lőtt Ligetvári, Szita, Bóka duplázott, mellettük Ancsin, Bujdosó, Ilic, Leimeter, Rosta, valamint Szöllősi voltak a mieink gólszerzői. A szlovénoknál Aleks Vlah hét, Jure Dolenec és Nejc Cehte három-három góllal zárt.

A mérkőzés után Chema Rodriguez szövetségi kapitány elégedetten nyilatkozott:

– Kemény, hajtós mérkőzés volt. Büszke vagyok a fiúkra, mert végig a feladatukra koncentráltak, küzdöttek, versenyképesek voltak, és komolyabb hátrányból is felálltak. Feszült találkozót játszottunk, de a végjátékban is a kézilabdára koncentráltunk. Mindenki lehetőséget kapott, forgattuk a csapatot, hiszen a vb-felkészülés során ez is fontos.

A magyar kapitány azt még hozzátette, hogy szombaton ugyanezt a hozzáállást szeretné látni, az öt gólig jutó Bodó Richárd pedig bevallotta, hogy szeret balátlövőként játszani, és bár néha odakerül az irányító posztjára, ez a válogatottban most először fordult elő vele.

–Éreztem, hogy voltak hibáim, de próbáltam segíteni a csapatnak – mondta Bodó, aki csak a szerdai edzésen gyakorolt irányítóként. – Úgy éreztem, a szlovén játékvezetők túlságosan sokat engedtek a hazaiaknak, ezért lett feszültebb a hangulat. Örülök, hogy a végén ki tudtuk használni a hazaiak fáradtságát.

Hozzáfűzte, elégedett a magyar válogatott védekezésével, főleg az akarati tényezők miatt, és úgy látta, a meccs hajrájában megfelelően összeállt a védőfaluk, Székely Márton pedig jól támogatta csapattársait a kapuból.