Talán korainak tűnhet még a számolgatás, mindenesetre a Zalakerámia ZTE KK-nak egyre inkább már nem csak arra nőtt meg jelentősen az esélye, hogy bejusson a rájátszásba, de a legjobb nyolc között is "pályázhat" már minél előkelőbb helyezésre. Még egyszer szögezzük le: az alapszakasz hátralévő kilenc fordulójában még sok minden megtörténhet, de a kék-fehérek a pillanatnyi pozíciójukkal kedvező helyzetbe kerültek.

A meglepetések pedig mindenhol ott vannak a játékban, erre volt jó példa a legutóbbi forduló. Nézzük a legfontosabbakat: a DEAC legyőzte a listavezető Szolnokot, a Szeged két vállra fektette az Alba Fehérvárt, a Paks pedig idegenben győzte le a Sopront. Itt lenne a felsorolásban Egerszeg is, de csak akkor, ha meglepetés született volna, de szerencsére ilyen nem történt. A Zalakerámia ZTE KK, ha kissé hektikus játékkal is, de összességében biztosan győzte le a Bp. Honvédot (93-80), amivel sorozatban a hatodik sikerét könyvelte el december 17. óta. A győzelmi sorozat ugyanis az Oroszlány elleni hazai mérkőzéssel kezdődött és most is tart. Sebastjan Krasovec együttese pillanatnyilag a címvédő Falco KC mellett a legjobb formában lévő együttes, és jó ezt leírni. Tartja a formát a ZTE KK abban a tekintetben is, hogy megint hat játékos (Trice, Ostojic, O'Reilly, Smith, Rakicevic, Polster) jutott tíz pont fölé, és üde színfolt ebben a társaságban Polster Attila neve. A fiatal kosarasnak talán a szombati volt a szezonban nyújtott legjobb teljesítménye, ezt támasztja alá az a tény: szezoncsúcsot ért el a 13 pontjával (közte három tripla). Ez a produkció mindenképpen biztató a játékos számára, és a csapatnak is.

A mostani ZTE-sikerekről pedig elmondható: tartalékosan születtek meg. Németh Ákos ugyanis továbbra sem hadrafogható, de talán az elkövetkező két mérkőzés valamelyikén (valószínűsíthetőbb, hogy Sopronban) már visszatérhet. A kék-fehérek egyik legjobban védekező kosarára nagy szükség lenne, hiszen fontos játékos. Minden a bokájától függ, hogy mikor lesz olyan állapotban. Hamarosan két idegenbeli találkozó vár az egerszegiekre: most szombaton Kaposváron, rá egy hétre pedig Sopronban szerepel a ZTE KK.

Visszatérve a szombati találkozóra, bizony, nem volt éppen meleg a sportcsarnokban. A nézők közül sokan kabátban foglaltak helyet a lelátón, de mindenki tapasztalhatta a hidegebb "klímát". Mint megtudtuk - ugyanúgy, mint a korábbiakban - már csütörtökön elkezdték felfűteni a létesítményt, csakhogy a felerősödött északi szél, s a rosszul záródó ablakok résein át gyakorlatilag "kifújta" a melegebb levegőt a csarnokból.