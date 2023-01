Amikor még hétfőn délelőtt Keller Ivánnal, a ZTE KK csapatkapitányával beszélgettünk és elevenítettük fel a szombati, Alba Fehérvár elleni idegenbeli bravúr részleteit, óhatatlanul is szóba került az aznap esti Magyar Kupa-sorsolás. Keller Iván akkor azt mondta, valahogy úgy érzi, hogy a Sopronnal kerülnek össze. A csapatkapitányt most megtréfálta a megérzése, végül az egyik legnehezebb ellenfél, a címvédő Szolnok lett a a Zalakerámia-ZTE KK "párja".

Mindenesetre kíváncsiak voltunk Sebastjan Krasovec vezetőedző véleményére, ő miként értékeli a sorsolás eredményét, és kíváncsiak voltunk a véleményére a pályaválasztói jog szempontjából is. Ami nem sorsolás útján dőlt el, hanem az egymeccses párharcokban eleve az alapszakasz felénél kedvezőbb pozícióban lévő csapat volt a kedvezményezett.

– Erős ellenfelet kaptunk a kupában, de most még nagyon messze van az április, amikor meg kell harcolnunk egymással, így nem tudhatjuk, hogy milyen formában lesz akkor mindkét csapat – hangzott Sebastjan Krasovec válasza. – A Szolnok az előző szezonban megnyerte a kupát, így biztosan ők lesznek a favoritok. Azonban azt gondolom, hogy jó csapatunk van nekünk is, és ha elkerülnek bennünket a sérülések, akkor lesz esélyünk nekünk is a továbbjutásra. A szabályokról nincs értelme beszélni. A szabály az szabály, nem tehetünk ellene semmit, úgyhogy nincs is értelme kommentálni.

Az ötmeccses győzelmi széria után azt is kérdeztük a szlovén szakvezetőtől, hogy milyen a hangulat most a csapatnál, aki röviden szólt a későbbiekről is.

– Természetesen jó a hangulat a csapatban – szögezte le. – A hétvégén, szombaton egy nagyon fontos hazai mérkőzésre készülünk a Budapest Honvéd ellen, mielőtt kétmeccses idegenbeli sorozat következik. Sajnos mostantól újra csak egy nappal a hazai meccsek előtt, vagyis péntekenként tudunk majd edzeni a sportcsarnokban, de remélhetőleg ez a jövőben sem lesz hatással a teljesítményünkre.

A Sebastjan Krasovec által említett két idegenbeli találkozó pedig a Kaposvár, majd azt követően a Sopron elleni lesz.