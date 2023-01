A népszerű téli sorozat immár évek óta szerves részévé vált Zala megye labdarúgásának, s örömmel vesznek részt benne a csapatok. Illetve, mindenki mérlegeli, hogy mennyire illik a felkészülésébe, s aki benevez, számukra biztosított a felkészülési időszakban az edzőmeccsek száma és a pálya is. A részletekért Zámodics Krisztiánt, a ZMI munkatársát kerestük meg.

– Lesz műfüves bajnokság és a jövő hét végén már elkezdődik - szolgált mindjárt a legfontosabb információkkal Zámodics Krisztián. – Három csoportot, illetve három osztályt alakítottunk ki, a mérkőzéseknek pedig Zalaegerszeg ad otthont. Méghozzá a Városi Sportcentrumban, valamint a ZTE-stadion mögötti műfüves pályán. Szó volt róla, hogy Hévízen is lesz egy csoport, de ez végül meghiúsult. Az I. osztályú csoportban csak a megyei bajnokság első vonalában érdekelt csapatok lesznek, a II. osztályban viszont lesz megye hármas és első osztályú tartalékcsapat is. A harmadik csoportba csak megyei III-as együttesek szerepelnek. Ezúttal nem nevezett annyi másodosztályú együttes, mint korábban, azért is tettünk be hozzájuk más osztályban szereplő gárdákat és főleg úgy, hogy aki szeretett volna idekerülni, nekik biztosítottuk ezt a lehetőséget. Minden hét végén lesznek meccsek egészen a tavaszi nyitányig, így valamennyi résztvevőnek öt felkészülési mérkőzést tudunk biztosítani ebben az időszakban. Továbbra is készül tabella, azonban csak tájékoztató jelleggel, hiszen ebben a sorozatban nincs díjazás. És akkor nézzük a csoportokat.

I. osztály (8 csapat):

Tarr-Andráshida SC, Magnetic-Andráshida TE, Csesztreg KSE, Police-Ola LSK, Semjénháza SE, Zalalövői TK.

(A bajnokság 2023.01.28-29-i hétvégén kezdődik, és 2023.02.25-26-án ér véget. Ez idő alatt minden csapat 5 mérkőzést játszik).

II. osztály (8 csapat):

A csoport: Teskánd II., Zalaszentiván, Alsópáhok, Csesztreg II.

B csoport: Páterdombi LSC, Zalaware-Botfa, Óhíd, Tormafölde.

(Az egyes csoportokon belül minden csapat 3-3 mérkőzést játszik, majd azt követően az A csoport 1-2. helyezettjei a B csoport 1-2. helyezettjeivel is játszanak egy-egy mérkőzést, valamint az A csoport 3-4. helyezettjei a B csoport 3-4. helyezettjeivel játszanak egy-egy mérkőzést, így minden csapatnak meglesz az 5 mérkőzése).

III. osztály (8 csapat):

A csoport: Nagykapornak, Szentgyörgyvölgy, Tófej, Zalaszentiván II.

B csoport: Botfa II., Szécsi-sziget, Teskánd III., Becsvölgye

(A lebonyolítás megegyezik az II. osztályéval).

A pontos menetrendet hamarosan elkészítik.

Zámodics Krisztián azt még elmondta, hogy a csapatokba pályára léphetnek olyanok is, akik nem az adott klub igazolt futballistái, hiszen a próbajátékosok szerepeltetése engedélyezett. Hivatalos versenyengedéllyel és/vagy érvényes sportorvosival viszont rendelkezniük kell, illetve olyanok is lehetnek a csapatokban, akik külföldről térnek vissza.

– Korábban volt már harminc is az induló csapatok száma, most huszonnégy együttest tudtunk volna maximálisan fogadni – tette még hozzá a sportszakember. – Ez főleg a pályák száma miatt van, hiszen az érintett sportlétesítmények más csapatok által is használtak, így az időbeosztásra is figyelni kellett. A műfüves bajnokság mellett már elindult az utánpótlás együttesekkel a téli futsal-bajnokság. Itt nagy örömünkre hetven együttes nevezett, mi nagyjából negyvennel számoltunk. A fiatalok mérkőzései Zalaegerszeg mellett Lenbtiben, Nagykanizsán zajlanak. Ez a sorozat az U13 feletti korosztályokban hivatalos bajnokság is, így tétmeccseknek számítanak díjazással.