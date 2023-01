FC Nagykanizsa–Nafta 1903 Lendva 3-1 (2-0)

Nagykanizsa.

FCN: Borsi (Kálovits H.) - Szabó P., Szanyi, Bencze Sz. (Török), Varga (Józsa Á.) - Godzajev (Kretz) - János N., (Hajdinger), Szilágyi (Kovács Gy.), Szökröny9s D. (Béli), Lőrincz B. (Sági) - Kószás.

Gólszerzők: Szilágyi, János N., Török, illetve S. Nikolic.

A két idegenben megvívott felkészülési mérkőzése után ezúttal hazai környezetben lépett pályára az NB III-ban szereplő Nagykanizsa labdarúgó csapata. Az ellenfél a mondhatni jól ismert szlovén második ligás Nafta 1903 Lendva együttese volt. A vendégek kezdték erőteljesebben a mérkőzést, a nagy szélben lejátszott találkozón ekkor éppen a kanizsaiakat hátráltatták az erős széllökések. Átvette aztán az irányítást az FCN csapata és jöttek a gólok is. A Nagykanizsa csapatában a második félidőben állt be a kapuba Kálovits Henrik, aki a dél-zalaiakkal készül és nagy valószínűséggel Andráshidáról Nagykanizsára igazol. Gombos Zsolt a találkozó után elmondta: jó eredményt ért el csapata egy jó ellenféllel szemben. Elégedett volt a játékkal, de azért maradt is benne hiányérzet.

Teskánd KS– SV Mühlgraben (osztrák) 9-0 (1-0)

Szentgotthárd.

Teskánd: Pergel D. (Horváth) - Sipőcz (Gyarmati), Bedő (Kiss P.) Bekő, Kovács - Szabó M. (Szinay), Kiss Á., Vert, Hetesi - Szökrönyös Z. (Lórántfy), Bontó.

Gólszerzők: Bontó 3, Szinay 3, Lórántfy, Szökrönyös Z., Kovács.

Az osztrák ötödik ligában harmadig helyezett Mühlgraben csapatával játszott a Teskánd, amely kicsit megilletődötten játszott az elején , így az ellenfél bátrabban futballozott - számolt be a megkeresésünkre a Szentgotthárdon rendezett találkozóról Pergel Attila, a Teskánd vezetőedzője. Ezt követően aztán a zalai csapat átvette az irányítást, az első félidő közepén megszerezte a vezetést. A rengeteg helyzetből, amit kidolgozott a Teskánd a második félidőben születtek a gólok és fölényes sikerrel zárult a találkozó. Mint megtudtuk, a Teskánd kerete a találkozó után bővült: Kovács Zoltán Nagykanizsáról, Vert Tamás pedig a ZTE FC II. csapatától érkezik hozzájuk.

Beltinci (szlovén II.)–ZTE FC 1-0 (1-0)

Beltinci.

ZTE FC II.: Németh E. (Sinkó) - Lengyel, Gergely B., Dóczi (Bolla), Papp Cs. (Bedővári) - Kámi, Boros, Balabás (Györe) - Kocs (bedő), Szendeff (barga), Baloteli (Király.

A szlovén második ligás Beltinci ellen négy próbajátékos is szerepelt az egerszegieknél, akik valamennyien 2006-os születésű labdarúgók. Jó mérkőzést játszottak az egerszegi fiatalok jó iram mellett, az eredmény reális.