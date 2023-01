A hétvége történései alapján úgy látszik, mintha a play offba igyekvő csapatok „rápihentek” volna az alapszakasz hátralévő nyolc fordulójára. A tabella első nyolc együttese közül ezúttal csak a Paks és a Körmend tudott nyerni (mondjuk a tolnaiak mindjárt harmadszor, és ennek köszönhetően egy győzelemre meg is közelítették a Zetét), kedden este pedig ehhez még egy csapat fog csatlakozni, hiszen a 18. kör zárótalálkozóján a harmadik Szolnok a hetedik Kecskemétet fogadja. (Ennek kapcsán megjegyezhető: ez a két gárda a legutóbbi mérkőzését egyaránt elvesztette…) Mindezek fényében tehát a ZTE KK helyzete nem romlott Kaposvár után, a csapat pontelőnnyel őrzi helyét a dobogó legalsó fokán. Üldözői közül pedig csak az említett Paks van jó formában, míg az Alba Fehérvár három, a zalaiak következő ellenfele, a Sopron pedig négy zsinórban elszenvedett vereség után van.

Az eredmények tehát utólag igazolták, hogy szombaton a somogyi megyeszékhelyen a győzelem valóban a hazaiak számára lehetett fontosabb. És a Kaposvár sokat tett is a sikerért. A felek sokáig fej fej mellett haladtak, majd a harmadik negyed 6. percében a ZTE az addigi legnagyobb különbséget kialakítva 56-50-re vezetett. A mérkőzés hátralévő része azonban a házigazdáé volt, mely jól védekezett, felülkerekedett lepattanózásban, és pontosabban is dobott. A találkozón alig több mint egy negyed alatt állt be döntő fordulat: a KKK 30-14-es részeredményt produkált, és a 38. percben (80-70) már végképp nyeregben érezhette magát.

A mezőny legjobbja a két csapat tavaly októberi egerszegi mérkőzéséhez hasonlóan a kaposvári center Hughes (18 pont, 9 lepattanó, 6 kiharcolt fault, 30-as VAL-érték) volt, de Gabric (25 pont, 6 lepattanó, 25-ös VAL) sem sokkal maradt el tőle. Az összesített pontérték alapján a ZTE-ben Trice (22) és Ostojic (21) vitte a prímet, de ezt a szintet a Kaposvárból az irányító Brown (22) is hozta még. Személyi hibát a hazaiak követtek el többet (25-19), a faultok azonban zalai részről „egészségtelenebbül” oszlottak el, két kulcsember (Smith, Ostojic) is viszonylag korán jutott a kipontozódás közelébe, és ez a védekezés hatékonyságának persze nem használt. Az eladott és a szerzett labdák tekintetében is a Zete volt a jó oldalon, vagyis előbbiből a kevesebbet (16-12), utóbbiból a többet (8-9) produkálta, de ez a különbség nem volt annyira markáns, hogy igazán befolyásolhassa a végeredményt.

Annál inkább lehet hivatkozni itt a dobószázalékokra. A vendégek a büntetővonalról remekül, 90 százalékos hatékonysággal céloztak (20 kísérletből 18 találat, O’Reilly 7/7- et tudott), míg a hazaiak csak 58 százalékig (12/7) jutottak. Mezőnyből azonban „minden szinten” a KKK volt a jobb, a távoli (32-27), a középtávoli (57-40) és a közeli (67-60) százalékokat tekintve egyaránt. Ez, valamint a lepattanózásban kialakult 37-26-os fölény bőségesen elég indok a Kaposvár győzelmére.

A ZTE KK következő ellenfele tehát szombaton (február 4., 17 óra) a Sopron lesz, újra idegenben. Elvileg a Kaposvárnál erősebb csapatról van szó – de az egerszegiek az elmúlt hetekben megvertek több ilyen gárdát is.