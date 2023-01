SZPA-HSE-ZTE NKK 65-68 (12-19, 21-18, 21-15, 11-16)

Budapest, HIT Park Labdacsarnok, 50 néző. Jv.: Nepp, Kiss M.

ZTE NKK: Ács A. 3, Kovács 19/9, Óházy 4, Horváth Fru. 4, Jurkó 19. Csere: Balogh 13/3, Szórád 4, Horváth Fa. 2, Molnár. Vezetőedző: Czukor Bence.

A tabellán jóval hátrább elhelyezkedő Szent Pál Akadémia csapata ellen idegenben is a ZTE NKK számított esélyesebbnek, főleg úgy, hogy a két csapat első körös mérkőzésén a zalaiak nagy fölénnyel győztek. Jól is kezdett a zalai együttes, kézben tartotta a mérkőzést, azonban az első negyed után hirtelen ritmust vesztett. A fővárosi csapat élt a lehetőséggel, hiszen fordított (21-19), de később a ZTE NKK összekapta magát és előnnyel vonulhatott pihenőre (33-37). A második húsz percben megint a házigazda került előnybe és ekkor tényleg úgy tűnt, hogy akár meg is tudja szilárdítani előnyét (51-45). Ekkor jöttek jól Szórád, Kovács és Balogh pontjai, hiszen ott maradt a házigazda mögött a ZTE NKK. Az utolsó negyedben szó szerint hullámzott a játék, pár pontnál jobban nem tudtak ellépni egymástól a csapatok. Az utolsó perc döntött, ekkor 64-63-as állásnál Horváth Fruzsina duplája, majd Balogh középtávolija és végül Kovács G. büntetője döntötte el a mérkőzést.

Újabb fontos sikert ért el a ZTE NKK, bár a reméltnél sokkal nagyobb küzdelemben. Vasárnap pedig igazi rangadó vár rá, ugyanis az előtte álló Törekvés lesz a vendég és ha a zalaiak nyernek, fellépnek a harmadik helyre.

Czukor Bence: "Jó ritmusban kezdtünk, ugyan kimaradtak a külső dobásaink, de megtaláltuk, hogy ha gyors indításokat vezetünk, abból tudunk előnyt kovácsolni. Ez működött egészen tizenöt percig. Utána kizökkentünk a ritmusból és nem tértünk vissza erre a játékra, ami ment az elején, és ismételten magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Örülök, hogy ismét volt tartása a csapatnak és megtaláltuk végre újra azokat a helyzeteket, mint az első negyedben. Ezeket a meccseket mi magunknak tesszük nehézzé, ami hazardírozás, mert nem biztos, hogy minden meccs végjátéka így fog sikerülni."