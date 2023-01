ZTE FC-Gyirmót 4-2 (2-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Gaál.

ZTE FC: Demjén (Gyurján) – Huszti (Lesjak), Mocsi (Gergely B.), Csóka (Serafimov), Bedi (Májer) – Szendrei (Kovács B.), Sankovic (Kryvotsuk) – Manzinga (Németh D.), Szalay (Papp Cs.), Gergényi (Meshack, Boros) – Ikoba (Klausz).

Gólszerzők: Manzinga (16.), Huszti (24.), Szendrei (62.), Papp Cs. (77.), ill. Pető (82.), Berki (89., 11-esből).

Ezúttal az NB II-es Gyirmót FC volt a kék-fehérek vendége, és a keddivel ellentétben „normál” játékidővel rendezték meg a találkozót, azaz 2x45 percben. Viszont nehezen indult be a találkozó, ugyanis az első negyedórában két sérülés miatt állt a játék. Előbb Szalay szabadrúgásába nézett bele csúnyán Hudák Dávid, aki talán egy pillanatra el is vesztette az eszméletét, de teljesen egyértelmű volt, hogy a gyirmóti játékos nem tudja folytatni a játékot. Nem sokkal később hazai oldalon Gergényi Bencét találta el a labda egy nagyon érzékeny testrészén, és a szakvezetés jobbnak látta, ha ő sem folytatja a játékot. Aztán beindult a gólgyártás is, előbb Manzinga balról indulva szépen lőtte ki a kapu hosszú oldalát, később pedig egy szintén balról jövő labdát Huszti szép mozdulattal pörgetett a kapuba a rövid saroknál. A ZTE fölényben játszott, a gyirmótiak nem nagyon jöttek át a felezővonalon, csak a szünethez közeledve volt két ígéretes lövésük. A szünet után már nem cserélt annyit a ZTE FC, mint az előző meccsen, a későbbi pályára lépők tulajdonképpen az utolsó húsz percre szálltak be.

A második félidőben is a ZTE kezdeményezett többet, de már volt a vendégeknek is egy-egy ígéretes akciójuk. Mikor már gyakorlatilag a cserék játszottak, a fiatal Papp Csongor villant, és egy szép távoli lövéssel szerezte meg csapata negyedik találatát. Volt még helyzet a hazai oldalon is, de ezek kimaradtak, hogy aztán az utolsó tíz percen belül már a gyirmótiak egy szép egyéni akcióból szépítsenek. Sőt, az utolsó percek előtt egy büntetőből újra betalált a vendégcsapat.

A ZTE FC legközelebb kedden lép pályára, amikor a szlovák első osztályú Ruzomberok (Rózsahegy) együttese lesz a vendég Egerszegen. Ami egyben már bajnoki főpróbát is jelent a ZTE FC számára, hiszen a január 24-ei FTC elleni első tavaszi találkozójáig már nem játszik több felkészülési mérkőzést.